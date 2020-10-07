НАЗК почало перевірку декларації Киви через яму, на якій він заробив мільйон

Національне агентство з запобігання корупції почало сім повних перевірок декларацій чиновників за результатами моніторингу способу життя.

Йдеться зокрема й про народного депутата Іллю Киву, в декларації якого зазначений дохід в 1,2 млн від здачі в оренду жомової ями, повідомили в пресслужбі агентства.

Крім Киви, перевірять декларації ще 6 посадових осіб, зокрема депутатів місцевих рад та начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександра Гринчака.

У НАЗК відзначили, що моніторинг способу життя почався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.

"Ми вдячні громадянам і журналістам за бажання бути частиною подолання корупції в Україні. Сподіваємося, що наша робота щодо їхніх запитів спонукатиме все більше українців не бути байдужими до можливих випадків недекларування майна і повідомляти про них державним органам", – сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, журналісти-розслідувачі в програмі Дениса Бігуса "Наші гроші" розповіли про те, що нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива задекларував квартиру, в якій не живе, пересувається по місту на автомобілі з неіснуючими номерами і отримує більше ніж мільйон на рік від оренди жомової ями, порослої бур'яном.