Називають "М'ясником": у Раду проривається "адвокат дияволів"

У Верховну Раду під час позачергових виборів від партії "Опозиційна платформа – За життя" спробує потрапити Ігор Радченко, відомий як "М'ясник", "Рубіж" і "адвокат дияволів".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Ольга Решетилова. Вона розповіла, що з 1990-х років Радченко був адвокатом кримінальних авторитетів на Луганщині. Тепер він називає себе правозахисником.
"А після подій 2014 року Ігорьок відчув себе як риба у воді. Вступив до лав "Айдара", сколотив там свою банду, ну і давай контрабас тягати, майно у людей віджимати, телерадіокомпанії захоплювати. Останнє, до речі, на користь близької людини Бойка, ще одного рига Сергія Дунаєва. Про подвиги Рубежа ми, може, так і не дізналися б, якби не вбивство одного з бійців його групи Дмитра Шабрацького", – додала Решетилова.
За її словами, "М'ясник" повинен сидіти у в'язниці.
"Пам'ятайте, в липні 2016-го був заарештований разом із Валентином Лихолітом? Не за вбивство, правда, за розбій і ще там було штук п'ять статей. Але тоді піднялася хвиля "наших хлопчиків зливають", на ній хайпонули Семенченко і Ко, перекривши Хрещатик", – додала вона.
Ігор Радченко йде в Раду
ФБ Ольги Решетилової
Решетилова уточнила, що справа про вбивство Шабрацького, слідство щодо якої було відновлене титанічними зусиллями Євгенії Закревської, так і лежить мертво у поліції Лисичанська.
"А ще у Радченка патологічна тяга до влади. З яких тільки посад не доводилося збивати його небайдужій громадськості за активної участі Родіона Шовкошитного. І в Луганську ВЦА влаштовувався, і заступником голови Запорізької ОДА вже майже став, і луганську "Справедливість" Наливайченка очолював, і депутатські комісії Луганщиною возив. І всюди намагався бути в тренді – великим патріотом і правозахисником. І ось, нарешті, Радченко серед своїх. Там, де не треба прикидатися", – підсумувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що відомий блогер з дорожньої тематики Олександр Куницький (Zpsanek) буде балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу".
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