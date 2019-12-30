В принципі, все, що потрібно на цьому етапі Росії, "слуги" зробили: "Газпром" врятували, російських терористів, шпигунів та вбивць майданівців відпустили, антипутінську коаліцію на Заході майже зруйнували, парламентську демократію карнавалізували, від подання заявки до НАТО відмовилися, перейменування УПЦ МП на РПЦ в Україні через суди заблокували, проект про скасування Закону про мову у ВР зареєстрували, Інститут національної пам`яті нейтралізували, а інституцію Мовного Омбудсмена вихолостили уже на самому старті, волонтерів та військових почали переслідувати, а реваншистам, навпаки, надали гарантії безпеки.
Це неповний, але достатній перелік для висновку, що російський реванш крокує повним ходом. І на чолі цього реваншу у першу чергу сам президент Зеленський, а вже потім його оточення.
Звісно, реванш викликає опір, який зростатиме. Справа у тому, що багатьом потрібен час на усвідомлення факту, що політика Януковича УЖЕ повернулася. Хоч нібито не повинна була повернутися більш ніколи.
При цьому дивує зрадницьке мовчання багатьох помітних політичних постатей Майдану, які ще сподіваються на якийсь особливий для себе статус у країні Зеленського. Хочу їх застерегти: друзі, ви не помітно для себе прокинетесь у авторитарній країні, у якій вже не буде місця ні вам, ні демократії.
Але! Україна - не Росія і контрреволюція у нас не може перемогти надовго. Тому спроби влади повернути Україну у російські "обійми" приречені на провал: Україна зробить ЇХ, а не вони Україну!
З Новим роком, друзі! Як казали студенти у 1990-му - зустрінемось на барикадах!
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