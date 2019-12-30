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30 грудня • оновлено в 12:18
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В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
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Назад у Росію на чолі із Зеленським!

1.8т

В принципі, все, що потрібно на цьому етапі Росії, "слуги" зробили: "Газпром" врятували, російських терористів, шпигунів та вбивць майданівців відпустили, антипутінську коаліцію на Заході майже зруйнували, парламентську демократію карнавалізували, від подання заявки до НАТО відмовилися, перейменування УПЦ МП на РПЦ в Україні через суди заблокували, проект про скасування Закону про мову у ВР зареєстрували, Інститут національної пам`яті нейтралізували, а інституцію Мовного Омбудсмена вихолостили уже на самому старті, волонтерів та військових почали переслідувати, а реваншистам, навпаки, надали гарантії безпеки.

Це неповний, але достатній перелік для висновку, що російський реванш крокує повним ходом. І на чолі цього реваншу у першу чергу сам президент Зеленський, а вже потім його оточення.

Звісно, реванш викликає опір, який зростатиме. Справа у тому, що багатьом потрібен час на усвідомлення факту, що політика Януковича УЖЕ повернулася. Хоч нібито не повинна була повернутися більш ніколи.

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Зеленского подталкивают к череде непоправимых ошибок

При цьому дивує зрадницьке мовчання багатьох помітних політичних постатей Майдану, які ще сподіваються на якийсь особливий для себе статус у країні Зеленського. Хочу їх застерегти: друзі, ви не помітно для себе прокинетесь у авторитарній країні, у якій вже не буде місця ні вам, ні демократії.

Але! Україна - не Росія і контрреволюція у нас не може перемогти надовго. Тому спроби влади повернути Україну у російські "обійми" приречені на провал: Україна зробить ЇХ, а не вони Україну!

З Новим роком, друзі! Як казали студенти у 1990-му - зустрінемось на барикадах!

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Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ДНР
Джерело
Джерело: Facebook Вячеслава Кириленка
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А с чего как*лы решили, что России вы нужны ? Ах да... Весь мир ведь уже не с х*хлами и "последние союзники Киева уже пошли на подлость" значит теперь настало вреМя говорить, что уср*ина нужна России. Боги, ёбн*те уже по уср*инке чем не будь. Чтобы они уже смогли сказать " вот видите, мы кому-то нужны, мы не бесполезные"
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Mega Death
Mega Death
Скакун из 90-х)))) Дурачок не может понять, что из-за таких скакунов Украина превратилась в самое нищее государство Европы. Быть украинцем стало стыдно. Теперь их ассоциируют с нищими батраками проститутками и сиделками. готовыми на любую черную работу. Украина из промышленного монстра Восточной Европы( имела экономику как две польские) стала хуторянским безвластным захолустьем . Хорошие итоги за 30 лет существования?))
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