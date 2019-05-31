Навколо стенограми зустрічі Зеленського з главами фракцій розгорівся скандал

Навколо стенограми закритої зустрічі Володимира Зеленського з главами парламентських фракцій, яку опублікувала Адміністрація президента, розгорівся скандал. Так лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що вона була скорочена.

У свою чергу віце-спікер парламенту Оксана Сироід зазначила, що стенограма відповідає тому, що відбувалося. Про це повідомляє "112 канал".

"Я стверджую, що ця стенограма оприлюднена в цензурувати вигляді", - сказав Ляшко на пленарному засіданні Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Ляшка, в стенограму не були його слова про те, що в разі, якщо президент не буде виконувати Конституцію і закони України, то його, як Піночета, будуть "доганяти все життя".

"У цій стенограмі, яка вчора оприлюднено, цього уривка моєї розмови з президентом Зеленським немає ... Я вимагаю від Зеленського оприлюднити відео зустрічі ... і оприлюднити повну стенограму, без цензури", - сказав він.

Ляшко зазначив, що пам'ятає, про що говорили інші учасники зустрічі, в тому числі голова парламенту, але деякі його висловлювання вирізані.

"Для чого президенту Зеленському цензура? Нехай українці роблять висновки", - сказав він.

Сироід ж навпаки сказала, що стенограма відповідає тому, що відбувалося.

"Як на мене, той текст, з того, що я переглянула, відповідає тому, що відбувалося в залі. Той виступає, вказаний там, наприклад, той, що після мене, – це Артур Герасимов. Ви можете порахувати, тому що це йде за величиною фракцій. тобто була Ірина Геращенко, потім я, а далі виступали за величиною фракції – Артур Герасимов, Максим Бурбак і далі до груп. Принцип вам відомий, ви за ним стежите під час погоджувальної ради. я вважаю, що це хороша практика", - зазначила Сироід.

"Під час закритих зустрічей немає політичної сили, яка підтримує відкриті списки", - додала вона.

У той же час голова Верховної Ради Андрій Парубій спростував інформацію про які-небудь домовленості про проведення парламентських виборів за закритими списками, які нібито були досягнуті на зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій 21 травня.

"Кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально: ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те, що було заявлено про домовленість з керівниками фракцій про відкриті списки – це відверта неправда ... Більшість, переважна більшість фракцій , виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею - про те, що необхідно зробити закриті списки", - заявив Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході переговорів, які відбулися в день інавгурації, сторони обговорили розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів.

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