Навколо повернення пам'ятника Жукову у Харкові розгорівся скандал

Український інститут національної пам'яті звернувся до Нацполіції через відновлення бюста радянського маршала Георгія Жукова у Харкові.

"Український інститут національної пам'яті надіслав листа до Генеральної прокуратури України і Національної поліції через встановлення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову у Харкові", – повідомили у пресслужбі УІНП.

Інститут просить перевірити обставини встановлення у Харкові пам'ятника Жукову. Також в УІНП вимагають порушити кримінальне провадження, забезпечити у межах компетенції проведення розслідування зазначених обставин і притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, УІНП попросив Генпрокуратуру звернутися до суду із позовом до Харківської міської ради та її виконавчих органів і зобов'язати їх демонтувати пам'ятник.

Пам'ятник Жукову у Харкові Ольга Гречкина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня у Харкові активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Перед цим відбулися сутички між спецпризначенцями поліції та активістами. Правоохоронці намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

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