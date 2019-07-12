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Навколо повернення пам'ятника Жукову у Харкові розгорівся скандал

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Український інститут національної пам'яті звернувся до Нацполіції через відновлення бюста радянського маршала Георгія Жукова у Харкові.

"Український інститут національної пам'яті надіслав листа до Генеральної прокуратури України і Національної поліції через встановлення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову у Харкові", – повідомили у пресслужбі УІНП.

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Інститут просить перевірити обставини встановлення у Харкові пам'ятника Жукову. Також в УІНП вимагають порушити кримінальне провадження, забезпечити у межах компетенції проведення розслідування зазначених обставин і притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, УІНП попросив Генпрокуратуру звернутися до суду із позовом до Харківської міської ради та її виконавчих органів і зобов'язати їх демонтувати пам'ятник.

Пам'ятник Жукову у Харкові

Пам'ятник Жукову у Харкові

Ольга Гречкина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня у Харкові активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Перед цим відбулися сутички між спецпризначенцями поліції та активістами. Правоохоронці намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

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Місце
Україна Харків
Тег
Інститут національної пам'яті
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Oldie Mr
Oldie Mr
Кернес бавиться. Зверніть увагу на його пику на білбордах.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
В Харькове пора поставить памятник Кернесу в инвалидной коляске,как тест на зрелость общества.Можно только коляску,все и так поймут кому памятник.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
У последышей нацистских прихвостней даже памятники советских полководцев громивших их кумиров на фронтах Великой Отечественной войны вызывают приступы злобы и зубную боль
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Попович Олег
Попович Олег
Крымчанин Юрий, ну да из него полководец еще тот, а если бы на его месте был какой то Вася ты думаешь что проиграли бы, или ты думаешь что это он все решения сугубо принимал, он всего лишь винтик во всей системы, а ты и дальше поклоняйся культу личности убогий.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Попович Олег, Вы видимо своим умом не в состоянии понять что войны и сражения действительно выигрывают простые солдаты но под руководством опытных военачальников. Без них подразделения превращаются в неуправляемую массу
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