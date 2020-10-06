Навколо мови ніхто об'єднуватися не буде, – Зеленський в новому інтерв'ю

В Україні люди не будуть об'єднуватися навколо ідеї однієї загальної національної мови, так як населення говорить на різних мовах.

Про це в інтерв'ю виданню Politico Europe заявив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба ОПУ. Гарант зазначив, що в сусідній Росії інформаційна політика якраз і базується на темі релігії та мови. До того ж в РФ хочуть повернутися до режиму СРСР.

"Україна – демократична, ліберальна, унітарна держава. Державна мова – українська, але в нас, повірте, є російська мова. Багато людей розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською. У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися, і це вже казали на початку війни, коли окупували Донбас. Всім здавалося, що, наприклад, у Дніпрі та Дніпропетровській області, де більшість людей розмовляє російською мовою, теж приєднуватимуться до російської політики, до ескалації конфлікту й до розколу в Україні", – розповів глава держави.

Зеленський розповів, що сам народився в Кривому Розі, де в основному говорять російською мовою, але там живуть "великі патріоти України".

"Це була велика, трагічна помилка Кремля щодо нашої країни. Повернути відносини, які були між людьми… Я не знаю, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо на сьогодні… Людей, які любили, довели до стану, коли вони ненавидять. Ось до чого дійшла ця помилкова політика в бажанні повернутися до Радянського Союзу. Я впевнений, цього не станеться в будь-якому разі. Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у встановленні миру на Донбасі, проте ключові кроки до цього повинна зробити Росія.