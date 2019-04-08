Навколо членства Росії в Раді Європи буде дискусія – Мортен Енберг

В ефірі новий випуск програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV Мортен Енберг – голова Офісу Ради Європи в Україні розповів про допомогу в реформах і проведенні демократичних виборів, а також про проблеми з фінансуванням організації.

- Попова: Мортен, згідно "Плану дій Ради Європи для України" ви багато уваги приділяєте реформам судочинства і прокуратури. Чому в пріоритеті саме ці напрямки, і чи є вже якісь результати?

- Енберг: Так, результати є, і дуже приємно про це говорити, звичайно. Чому це пріоритет – по-перше, ми тут працюємо згідно з Планом дій між Радою Європи та урядом України, і там є різні напрямки. Як ви знаєте, судочинство, права людини, демократія – це наші пріоритети як організації, і ми розробляємо цей план дій разом з нашими національними українськими партнерами. І вони дуже хотіли б, щоб ми співпрацювали також в рамках судочинства.

- Попова: А щодо прокуратури що саме ви робите?

- Енберг: Якщо ми говоримо про сферу юстиції, то реформи прокуратури також входять в список цих пріоритетів.

- Попова: А що саме ви робите, якщо не секрет?

- Енберг: Ні, це не секрет. Як завжди ми працюємо – ми надаємо допомогу, наприклад, коли Україна розробляє нові законопроекти, то ми даємо свою оцінку. Звичайно, на запрошення української сторони. Як, наприклад, в 2016 році були зміни в Конституції тих статей, які стосуються судочинства та реформ в цих сферах, і ми давали наші оцінки. Там також було кілька змін щодо статусу прокуратури, їх мандатів, ми давали наші рекомендації. І ми потім сказали, що ці зміни були дуже хорошими, були відповідно до стандартів Ради Європи. Потім ми почали працювати разом з генпрокурором, зараз ми допомагаємо офісу ГПУ робити оцінку процесів ухвалення рішень в організації.

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- Попова: Ви заявляли, що Рада Європи допоможе Україні завершити процес децентралізації. А що робити з тими громадами, які не хочуть об'єднуватися?

- Енберг: Це дуже хороше запитання. Як ви знаєте, зараз йде процес добровільного об'єднання, і дуже багато зроблено, щоб завершити цей процес. Більше 30% завершено, якщо ми говоримо про стан зараз. В уряді є план по завершенню процесу децентралізації до 2020 року.

- Попова: Ви вірите в це?

- Енберг: Є такий план, існує операційний план. Звичайно, йде дискусія, як це робити, щоб встигнути до 2020 року. Можливо, потрібно ухвалити новий закон, і якщо Україна готова це робити – ми готові дати нашу оцінку цьому законопроекту.

- Попова: Існує зараз в Раді Європи можливість моніторити ситуацію з дотриманням прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу?

- Енберг: Поки ми цього не робили ефективно, якщо говоримо про Крим. Якщо ми говоримо про Донбас, наш минулий Комісар з прав людини відвідував ці території кілька разів. Зараз в Раді Європи новий комісар з прав людини Дуня Міятович, вона поки не була в Україні, тому що є така практика, що під час виборчих процесів комісар з прав людини не приїжджає. Вона приїде після парламентських виборів.

- Попова: Відносно виборів. Рада Європи уклала меморандум про співпрацю з ЦВК. Ми до цього з вами говорили, що приїжджала велика делегація від Ради Європи. Яким чином ви контролюєте або моніторите демократичність і чесність виборів в Україні?

- Енберг: По-перше, ми не контролюємо. Це важливий нюанс, бо Офіс Ради Європи в Україні не має політичного мандата, тобто ми співпрацюємо тут з українською стороною – з різними міністерствами і з громадськими організаціями для того, щоб підтримувати реформи.

Щодо ЦВК – у нас дійсно є меморандум, ви правильно сказали, і в ньому йдеться про різні сфери, де ми можемо співпрацювати. Це стосується кібербезпеки, це стосується таких речей, як керівництво для виборчих комісій і також у багатьох інших сферах. Під час цих виборів ми це робили, ми розробляли посібники для всіх дільничних комісій – тобто майже 30 тисяч. Це як приклад. Ми також провели тренінги для журналістів, як працювати на виборах більш етично.

- Попова: До питання журналістів ми ще повернемося. Але я хотіла запитати про цю делегацію депутатів, які приїжджали в Україну.

- Енберг: Делегація – це інше. Рада Європи, звичайно, складається з різних частин. Є Парламентська Асамблея Ради Європи, куди входять делегації парламентаріїв від всіх наших держав-членів. Тобто 47 різних національних делегацій. Вони приїхали для спостережень за виборами тут. Відповідно до їхніх мандатів, було 27 парламентаріїв.

- Попова: На перший тур. І приїдуть ще на другий тур виборів?

- Енберг: Так, на перший тур виборів. Приїдуть також і на другий тур.

- Попова: Як ви можете прокоментувати мова Ангели Меркель на Мюнхенській конференції, яка наголосила на необхідності солідарності в Європі? Європа солідарна з українською владою? Як? Чому?

- Енберг: Я не думаю, що моя роль – коментувати канцлера Німеччини. Але щодо солідарності в Європі, звичайно, це важливо. Рада Європи працює згідно з нашими стандартами, на основі, наприклад, Європейської конвенції з прав людини. Ця конвенція стосується всіх наших держав-членів, і тому ми будуємо загальні стандарти. Ми вважаємо, що це дає солідарність.

- Попова: Згідно з недавнім звітом Ради Європи, рівень нетерпимості росіян до українців значно виріс з 2014 року. Чи буде рада Європи, наскільки ви знаєте, реалізовувати якісь заходи, щоб підвищити толерантність росіян до українців?

- Енберг: Знаєте, я не буду коментувати особисто одну або іншу країну, але толерантність для Ради Європи – це дуже важливе питання. Ми провели багато кампаній щодо no hate speech, ми їх провели тут в Україні і у всіх наших державах-членах, в тому числі в Росії. Так що толерантність – це важливо для організації.

- Попова: Зараз ще один гість приєднається до нашої бесіди. Це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Мортен, Рада Європи створила платформу для захисту журналістики і безпеки журналістів. Які цілі цієї платформи, і як ви співпрацюєте з українськими офіційними організаціями та з громадськими організаціями?

- Енберг: Мета цієї платформи – ми б хотіли підвищити рівень обізнаності про такі питання, як безпека журналістів. В Україні ця платформа працює таким чином, що є офіційна організація, яка цим займається, тобто Інститут масової інформації та є Transparency International – вони додають приклади на платформу, і згідно з цими прикладами український уряд реагує на них.

Зараз ми працюємо з Міністерством інформаційної політики в цьому відношенні. Але не тільки це. Звичайно, ці приклади, там є – це важливо. Для уряду важливо відреагувати на них. Але ми працюємо також по превенції. Тобто ми працюємо з різними правоохоронними органами – прокурорами, суддями, Міністерством внутрішніх справ і т.д. Ми проводимо семінари, тренінги, як працювати з журналістами, як краще забезпечити безпеку журналістів.

- Попова: Сергій, ти представляєш організацію журналістів, у вас більше 19 тисяч членів, якщо я не помиляюся. А вашій організації і вашим журналістам допомагає ця платформа?

- Томіленко: Так, звичайно, ми вдячні Раді Європи за цей інструмент і за ті зусилля, які приділяє Офіс по боротьбі з безкарністю за напади на журналістів в Україні. Завдяки партнерству і членства в Європейській федерації журналістів, ми також реалізуємо право на те, що рекомендуємо окремі кейси, окрему інформацію про напади на українських журналістів заносити на цю платформу, і, відповідно, частина інформації подається від наших експертів, від Національної спілки журналістів України.

У той же час я хотів би все ж запитати у пана Мортена, як ми можемо спільними зусиллями підвищити ефективність цього важливого інструменту, адже у мене складається враження, що Міністерство інформаційної політики, Міністерство внутрішніх справ тільки демонструють повагу до Ради Європи і дають відписки. Тобто вони дають формальні пояснення щодо стану розслідування нападів на журналістів на цій платформі.

Як приклад я можу навести ситуацію з Бердянська, коли побили журналістів місцевого телеканалу і, відповідно, в результаті ми бачили абсолютно формальні відписки, і слідчі дії не проводяться. Тобто, можливо, варто робити якісь широкі публічні дискусії, і ми готові приймати в них участь – наші експерти і наші потерпілі журналісти спільно з працівниками Офісу Ради Європи та спільно з представниками цих міністерств, щоб дійсно мали відповіді, щоб ми тиснули і досягали справедливості.

- Енберг: Сергій, звичайно, ми можемо про це говорити, я не проти, я з задоволенням ще раз з вами зустрінуся і обговоримо цю тему. Знаєте, я вдячний українцям, нашим партнерам за те, що вони дуже серйозно ставляться до таких питань, як безпека журналістів. І за те, що вони дуже тісно з нами співпрацюють, коли ми організовуємо такі тренінги в усіх регіонах України.

Наприклад, ми організували тренінги з різними академіями – Академією прокуратури, Академією суддів, Академією поліції, для того, щоб їм говорити про стандарти Ради Європи, як краще це робити в Україні. Для мене це дуже важливо, я це дуже ціную.

- Попова: Сергій, скажи, у тебе, якщо я не помиляюся, в індексі фізичних атак на журналістів приблизно в рік десь 85-90 випадків. А скільки з них потрапляє на платформу по факту?

- Томіленко: Власне на платформу не так багато, тому що ми тільки кричущі резонансні ситуації делегуємо. Як правило, це десь 5 на рік, коли як. Просто тут мова йде знову, що ми намагаємося використовувати більш національні інструменти з справедливості. Відповідно, тут мова йде про те, що, можливо, ми не хочемо теж дуже закидати платформу великою кількістю інцидентів, тому що насправді рівень фізичної агресії в Україні дуже високий. І я хотів би звернути увагу на те, що у нас за минулий рік на 50% зросла кількість нападів на жінок-журналістів, робітниць медіа. І відповідно ця агресія – вона страшна. Я знаю, що точно так само Рада Європи приділяє увагу цій темі, так само як і Офіс представника ОБСЄ – тобто нападу і ворожнеча до жінок-журналісток, це теж є нашим пріоритетом.

- Попова: Дякую, що приєднався до нашої програми. Дякую за вашу роботу.

Мортен, якщо можна, повернемося знову до Росії. На якій стадії зараз знаходиться Росія в Раді Європи? Більшість в Раді Європи підтримує подальше членство Росії?

- Енберг: З приводу підтримки членства Росії, я про це не знаю, тому що це буде дискусія всередині Ради Європи, в Комітеті міністрів, наприклад. І ми дізнаємося про це там. Росія є членом Ради Європи, вони припинили свою роботу в Парламентській Асамблеї. Це пов'язано з тим, що в 2015 році в Парламентській Асамблеї прийняли резолюцію, де вони сказали, що через ситуацію в Криму і на Донбасі Росія не має права голосувати. Тільки не має права голосувати в Парламентській асамблеї. Тоді Росія прийняла рішення, що вони не братимуть участі в роботі Парламентської асамблеї. І це те, де ми знаходимося зараз. Якщо Росія хоче право на те, щоб брати участь в Парламентській асамблеї – щороку у них є можливість це робити. І потім, щоб вони мали голос у Парламентській асамблеї – треба, щоб Асамблея прийняла нову резолюцію.

- Попова: А як готується, до речі, Рада Європи жити в нових реаліях після виборів в Європармалент?

- Енберг: Я вдячний за це питання, тому що дуже важливо, щоб всі глядачі розуміли різницю між Євросоюзом та Радою Європи.

- Попова: Ми розуміємо різницю, так.

- Енберг: Вибори до Європейського парламенту – це пов'язано з Євросоюзом. Це їх Парламентська Асамблея, їх парламент.

- Попова: Але це все одно змінить ситуацію в Євросоюзі.

- Енберг: У Євросоюзі можливо, ми про це не знаємо. Але це не стосується Ради Європи.

- Попова: Зрозуміло, тобто на вас не вплине?

- Енберг: Так.

- Попова: А буде Рада Європи сам, можливо, якось реформуватися? Є такі плани?

- Енберг: Можливість для цього є. Зараз йде активна дискусія. Зараз головування Ради Європи, головування Комітету міністрів Ради Європи – в Фінляндії, і вони думають, як це зробити, тому що в наявності нові фінансові обставини для Ради Європи.

- Попова: А Росія, до речі, припинила фінансування?

- Енберг: Так, Росія припинила фінансування, і Туреччина зменшила фінансування Ради Європи, тому наш бюджет значно зменшився. А це означає, що треба думати, як з цим впоратися. Головування в Фінляндії дуже активно цим займається.

- Попова: А скільки у вас триває головування? За півроку?

- Енберг: Так, півроку.

- Попова: Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця недавно сказав: "Рада Європи [...] переживає кризу, прагнучи довести, що її цінності не продаються. Не продаються за обов'язкові внески в її бюджет одним з її членів". Ви згодні з цією оцінкою? Дійсно це припинення фінансування або зменшення фінансування країнами призводить до кризи? Або все-таки це просто тимчасові труднощі?

- Енберг: Я дуже поважаю пана Кислицю. Він дуже надійний партнер Ради Європи. Але коментувати його висновки я не збираюся. Зараз зменшено фінансування організації, Ради Європи. Зазвичай це означає кілька викликів, і зараз ми обговорюємо такі питання, як з цим впоратися.

- Попова: Рада ЄС ухвалила норми для перевірки прямих іноземних інвестицій. Вони не стосуються Ради Європи?

- Енберг: Це не до нас. У нас є свої інструменти перевірки для цього – Moneyval, Greco. Такі є в рамках Ради Європи.

- Попова: Це інструменти, які дозволяють перевіряти інвестиції або корупційні моменти?

- Енберг: Ні, не перевіряти інвестиції. Якщо ми говоримо про Moneyval, це такий механізм Ради Європи, де ми даємо поради нашим державам-членам, як поліпшити регуляторні рамки для того, щоб боротися краще з відмиванням грошей, наприклад. Greco – це те ж саме, але стосується корупції.

- Попова: Тобто це якась система? Тому що мені про неї розповідав колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе і говорив, що це дуже хороший інструмент. Якщо можна, розкажіть трохи про цей інструмент.

- Енберг: Це такий інструмент. Тобто там є стандарти Ради Європи, і, як ви знаєте, Україна є членом Ради Європи, це важливо. І є періодично освіту кожного члена Ради Європи, в тому числі і України - вони дають свої освіти цим механізмам, тобто Greco або Moneyval. Потім ведеться дискусія, як поліпшити закони - наприклад, антикорупційні закони або по відмиванню грошей.

- Попова: До речі, а брав Рада Європи участь в розробці політики з антикорупційної суду в Україні?

Енберг: Ми були одними з тих, хто брав участь. Як ви знаєте, всередині Ради Європи, скажімо так, є такі інститути як Венеціанська комісія, які дають оцінки і поради. І вони оцінювали законопроекти і давали поради, як поліпшити законопроект щодо корупційних суду.

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