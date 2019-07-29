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"Навіть Меркель дивилася!" Клімкін поділився враженнями від серіалу "Слуга народу"

3.3т Читати матеріал російською

Після того, як рейтинг чинного президента України Володимира Зеленського почав рости перед виборами, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель подивилася нарізку з серіалу "Слуга народу", яку для неї підготувала команда.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, він також із цікавості включив кілька серій.

"Я спеціально подивився. Ще досить давно, не пам'ятаю, який це сезон був", – поділився міністр.

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Меркель дивилася "Слугу народу"

Меркель дивилася "Слугу народу"

"Я вам можу відкрити таємницю, коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала кілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", – розповів Клімкін, запевнивши, що не знає, про які саме епізоди йшлося.

Крім того, за словами міністра, кілька його колег з інших країн також подивилися серіал і цікавилися думкою Клімкіна щодо нього. "Назвати їх імена не можу, тому що не питав дозволу", – додав глава українського МЗС.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

iz.ru

"Я взагалі вважаю, що треба дивитися українські медіа, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Зрештою, я вважаю, що деякі речі в серіалі зроблені дуже талановито", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

  • Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

  • Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського з Клімкіним і звинуватили президента в бездіяльності.

  • Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

  • Міністр також заявив, що мав всі повноваження діяти без дозволу президента.

  • В "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

  • У результаті конфлікту Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням розглянути питання про дисциплінарне покарання для Клімкіна.

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Особи
Ангела Меркель Володимир Зеленський Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Поэтому ее и трясет до сих пор.
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