"Навіть Меркель дивилася!" Клімкін поділився враженнями від серіалу "Слуга народу"

Після того, як рейтинг чинного президента України Володимира Зеленського почав рости перед виборами, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель подивилася нарізку з серіалу "Слуга народу", яку для неї підготувала команда.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, він також із цікавості включив кілька серій.

"Я спеціально подивився. Ще досить давно, не пам'ятаю, який це сезон був", – поділився міністр.

Меркель дивилася "Слугу народу"

"Я вам можу відкрити таємницю, коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала кілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", – розповів Клімкін, запевнивши, що не знає, про які саме епізоди йшлося.

Крім того, за словами міністра, кілька його колег з інших країн також подивилися серіал і цікавилися думкою Клімкіна щодо нього. "Назвати їх імена не можу, тому що не питав дозволу", – додав глава українського МЗС.

Павло Клімкін iz.ru

"Я взагалі вважаю, що треба дивитися українські медіа, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Зрештою, я вважаю, що деякі речі в серіалі зроблені дуже талановито", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського з Клімкіним і звинуватили президента в бездіяльності.

Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

Міністр також заявив, що мав всі повноваження діяти без дозволу президента.

В "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

У результаті конфлікту Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням розглянути питання про дисциплінарне покарання для Клімкіна.

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