"Навіщо це потрібно?" Військовий США жорстко висловився про повернення "Л/ДНР" Україні

Повернення окупованих регіонів Донбасу до складу України стане для Києва величезною проблемою, навіть якщо Росія погодиться вивести свої війська з "Л/ДНР".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах. Як приклад він навів окупований Росією грузинський регіон Абхазію.

"Л/ДНР", як і Абхазія, якщо реально на це дивитися... Ну добре, росіяни пішли звідти. Путін помер, прийшов інший, "новий Горбачов", і каже – робіть, що хочете. Куди абхази підуть – назад до Грузії? Не впевнений, що їх грузини приймуть з відкритими обіймами. Не впевнений, що грузини їх вважатимуть рівноправними громадянами своєї країни, особливо тих, у кого руки в крові, або колись в ополченні служили, або хліб пекли для своїх ополченців. Як для бандерівців – хтось пік хліб, значить, він уже зрадником був, уже розстрільна стаття", – заявив Табах.

"Те ж саме у вас – добре, ви увійшли зараз до "Л/ДНР", у вас досить військ. А далі що? Хто інфраструктуру буде відбудовувати? Який далі план? Як ви до цих людей будете ставитися? Чи будуть вони рівноправними громадянами або другого сорту? За кого вони будуть голосувати – знову за проросійські сили? Навіщо це потрібно? Дуже складна ситуація", – зазначив він.

За словами американського військового, президент РФ Володимир Путін добре навчився створювати осередки нестабільності – "зачароване коло" в Придністров'ї, Абхазії, Південної Осетії, на Донбасі.

"А далі – без мене не розберетеся, сідайте зі мною за стіл – товариш Рузвельт, товариш Черчілль і я. Сиджу за цим столом і з вами на рівних обговорюю проблему, яку я ж і створив", – пояснив Табах логіку російського лідера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський військовий Гаррі Табах прогнозував, що президент Росії Володимир Путін у гібридної війні проти України може перейти до тактики терактів.

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