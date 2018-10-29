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Навіщо Путіну Крим: розкриті важливі моменти анексії

2.1тЧитати матеріал російською

Президент Російської Федерації Володимир Путін анексував Крим, щоб продемонструвати свою силу.

Таку думку висловив британський військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю LIGA.net, пояснивши, для чого йому потрібен півострів.

"Зараз уже це тільки про збереження обличчя. Єдине, що він тепер може втратити, - це обличчя. Частина його політики - це демонстрація, який він сильний чоловік, що він може і що він зробив. (Анексія. - Ред.) Криму не була тільки заради Криму, це було для того, щоб вибити з колії і перемогти Україну, показати, що Україна - це власність Росії", - зазначив він.

При цьому експерт наголосив, що президент РФ не передбачав антипутінського і антиросійського ефекту.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Я абсолютно впевнений, що він не очікував, що українське суспільство стане і піде на фронт у 2014-му", - уточнив Грант.

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Також він спрогнозував, коли і як Україна зможе повернути Крим під контроль.

"Ви його повернете. Через скільки років - не знаю. Багато міжнародних співтовариств будуть солідарні в позиції щодо Криму, міжнародний порядок буде відновлений. Найсерйозніші країни-гравці на міжнародній арені не хочуть бачити світ, у якому вони не знають, що станеться з ними завтра. У нас більше 70 років миру, і люди хочуть продовження цього миру", - підсумував експерт.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін виступив із нахабною заявою, що Севастополь нібито де-юре завжди був у складі РФ.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особи
Володимир ПутінГлен Грант
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Попова Ольга
Попова Ольга
ПУЦЮ КРЫМ ПОХОРОНИТ , КРЫМ ЭТО ОСИНОВЫЙ КОЛ В ГРУДЬ ПАРАШИ !
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