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6 грудня • оновлено в 19:57
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"Навіщо нам в*та?" В Україні розкрили "план Б" щодо Донбасу

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Україна може задіяти на Донбасі запасні сценарії аж до стіни на кордоні з ОРДЛО, якщо переговори "нормандської четвірки" щодо мирного врегулювання завершаться нічим.

Про це заявив в ефірі ObozTV український дипломат Сергій Корсунський, коментуючи слова прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що на "нормандській зустрічі" не буде підписано будь-яку угоду.

"Є кілька сценаріїв, кожен з яких буде враховувати реакцію наших західних партнерів і російської сторони. Треба дивитися, як піде розмова", – заявив Корсунський.

Як пояснив дипломат, всі заяви російської сторони напередодні переговорів у Парижі – це "елементи політичного і психологічного тиску" на Україну.

"Вся ця команда працює на постійну дезінформацію, на створення атмосфери тиску. Тепер дають постійні суперечливі заяви, єдина мета яких – всіх заплутати і не дати можливості приїхати впевненими в тому, що ми бачимо", – зазначив він.

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При цьому Корсунський підкреслив, що українська сторона сьогодні може запропонувати свій порядок денний зустрічі: "Настав момент, коли нова команда підготувала кілька сценаріїв. Ці сценарії будуть покладені в основу того, що буде обговорюватися. Можливо, це буде вперше за довгий час, коли Україна буде мати свою позицію – не німецьку, не французьку, не американську. Це дуже важливо".

На питання, чи розглядається серед таких сценаріїв стіна на кордоні з окупованими районами Донбасу, дипломат відповів: "Це один з п'яти варіантів. Він не перший виник. Частина суспільства так і розглядає ситуацію – навіщо нам в*та, яка сидить на цих територіях, давайте будувати стіну".

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"Якщо ми побачимо, що Росія категорично не йде ні на які поступки, і ніякий нормандський формат не допомагає це зробити, значить будуть сценарії Б, В і так далі. Мені очевидно, що є компромісні лінії, які ми не перейдемо. Крайній сценарій – зупинити процес реінтеграції і сказати – все, ми йдемо вперед, а ви залишайтеся. Це поганий сценарій, ніхто не хоче його, але як крайній випадок це було озвучено. Я думаю, це б було справедливо", – уклав дипломат.

"Навіщо нам в*та?" В Україні розкрили "план Б" щодо Донбасу

uapress.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно завершувати цю війну", – сказав він.

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

У мережі сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

  • Обмін полоненими.

  • Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію.

  • Новий закон про особливий статус Донбасу.

  • Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Корсунський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу ОРДЛО нормандський формат
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Комментарии на сайте не модерированы
Ямчук Павло
Ямчук Павло
Плохой сценарий. Где ж я буду харчеваться. Полиграф Полиграфович Шариков
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0
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Дать им независимость и пусть у рашки сами просят деньги на восстанлвление
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"мы идём в перед, а вы оставайтесь..." В какой нахрен "перед" - это жопень! При таком варианте, действительно лучше остаться.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лазарев Ярослав, Тебя никто за рога не держит
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