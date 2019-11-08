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8 листопада • оновлено в 06:30
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Навіщо із Зеленського ліплять хвору, виснажену і голодну людину?

1.1т

Раніше нам уже розповідали про втому Зеленського на роботі. Потім Гордон розповів про синці під очима і як гарант накидався на вазон із печивом. Зеленський в черговому інтерв`ю Tesla розказав про нову порцію страждань:

"В кінці вечора з людини перетворюєшся в якийсь організм, який не хоче думати, робити, навіть не розуміє іноді про що говорить сім'я".

А тепер екскурс в історію.

Новини
За "зробимо їх разом" скоро будет стыдно

Джон Ф. Кеннеді лишився у пам`яті людей як енергійний, молодий і активний президент. Ще і секс-гігант, який змін затягнути у ліжко Мерлін Монро. Насправді він страждав на сильну алергію на пилок, на собак, на коней. Була асма і хвороба Аддісона. У нього боліла спина і у кабінеті він пересувався з допомогою милиць. Були дні, коли президент приймав до 8 різних медикаментів у день...

Перед прес-конференціями він уводив ін’єкції новокаіну, щоби здаватись живчиком...

А тепер питання? Нахера з нього ліплять хвору, виснажену і голодну людину? Хто порекомендував президенту ліпити із себе образ виснаженого організму, нездатного після роботи поспілкуватися із родиною? Може не по Сеньці шапка — така виснажлива робота. Чи нарід має подивитись це одкровення і пожаліти лідера, який так тяжко працює, що накидається на печиво при Гордону?

А далі що буде — мануальна терапія публічна, пірамідки Ю Шинсе і золотий женьшень?

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Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Марини Данилюк
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зеля косит на больничку шоб поменьше говорили шо он зебил.Порох не косил дурку как зеля,он работал для страны круглосуточно.
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Нехай ліплять. А нам не потрібен хворий і виснажений президент. У нього сім"я і діти, ось ними нехай і займається. Складається враження , що думав, що робота президента - це тільки язиком плескати. Треба розраховувати свої сили. Не підходить робота - нехай міняє. Знав би він як ми втомилися від його вибриків.
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Слаб здоровьем - не беда, Съешь лягушку из пруда! Даже позеленеешь дополнительно и сэкономишь на шаурме
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Щпак Сергей, Там, у Леонида Филатова, целая подборка целебных снадобий из народной медицины для таких изможденных. Пусть испробует каждое целительное средство, но неведется на гордоновские пирамидки. Тот, наверняка, попытается их неликвиды впарить этого "дохлого осла" всей зекоманде, включая ее лидера.
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