"Навести панічний страх": у Зеленського розвіяли міфи про ринок землі в Україні

Ухвалення закону про відкриття ринку землі супроводжується спробами залякати і дезінформувати громадян України про реальний стан справ.

Про це уповноважений президента України Володимира Зеленського з питань землі Роман Лещенко заявив в ефірі токшоу "Право на владу" у четвер, 14 листопада. За його словами, українцям не варто боятися прийняття закону.

Роман Лещенко Скріншот відео

"Сьогодні все побудовано на міфах, страхах і брехні. Українського громадянина намагаються залякати думкою, що хтось приїде, скупить, продасть і забере. Вся логіка зводиться тільки до одного – породити панічний страх, що сьогодні українець, який володіє земельним паєм, що не має інтелектуальної можливості володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Йому не потрібно нічого робити – він повинен тільки боятися ", – зазначив чиновник, коментуючи інформацію про ставлення українців до зняття мораторію на продаж землі в країні.

За словами Лещенка, навколо законопроекту "виливають міфи, фейки і брехня". Він докладно відповів на ряд тверджень.

"По-перше, сьогодні все стверджують, що закон прийнятий. Брехня – закон не прийнятий. З точки зору регламенту Верховної Ради це лише перше читання. По-друге, щодо умов, які є в тексті проекту – дійсно, там є багато питань і обговорень. Уряд запропонував свою моделлю. Парламент висунув свою позицію. Але є ще слово президента України, який отримав підтримку народу і несе відповідальність ", – заспокоїв присутніх чиновник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Верховній Раді в середу, 13 листопада, відбулося історичне голосування за урядовий законопроект №2178-10 про відкриття ринку землі. Депутати більшістю голосів (240) підтримали документ в першому читанні і за основу.

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