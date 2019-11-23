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23 листопада • оновлено в 09:39
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Навчать грамоті: у "Слузі народу" анонсували "Трускавець-2"

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Для народних депутатів зі "Слуги народу" проведуть нове навчання "Трускавець-2".

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів лідер політичної партії СН, нардеп Олександр Корнієнко.

Політик зазначив, що "слуг народу" мають намір навчити цифровий грамотності.

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"У нас вже є кілька партнерів, які готові, коли трохи стихне цей наш весь процес, у нас є ідея зробити" Трускавець-2 "десь між сесіями – можливо, в кінці січня. І ми обов'язково туди включимо цей пункт (цифровий грамотності – Ред.) і пункт про декларування", – повідомив він.

Корнієнко пояснив, що цифровий грамотності нардепів хочуть навчати, щоб убезпечити їх від спілкування з пранкери, надати їм необхідні знання з перевірки і захисту спілкування в месенджерах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава прес-центру партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що нардепів IX скликання відправляться на двотижневе навчання в Сполучені штати Америки.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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не дождетесь
не дождетесь
Их обучат, как скрывать коррупционные схемы и крышевание, договорняки и темное прошлое. И ни слова о прозрачности, честности и ответственности за свои поступки.
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