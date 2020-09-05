Навчання в школах можуть зупинити через вибори, – Шмигаль

В Україні через проведення місцевих виборів можуть призупинити навчання в школах, де будуть дільничні виборчі комісії.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що в уряді "повноцінно готуються" до виборів.

"Ми розробляємо алгоритми, протоколи, як все повинно відбуватися в цих умовах. Велика кількість дільничних виборчих комісій знаходиться в навчальних закладах. Ми також зараз працюємо з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти над тим, щоб, можливо, на кілька днів призупинити навчальний процес там, де будуть дільничні виборчі комісії", – сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що місцеві вибори в Україні відбудуться, але ситуація з пандемією COVID-19 може вплинути на роботу виборчих дільниць.

"На жаль, ми сьогодні не можемо спрогнозувати точно, в яких регіонах буде "червоний" рівень, де може бути захворювання в дільничних виборчих комісіях. Це теж можливо – все живі люди, і працівники дільничних виборчих комісій також, навіть при дотриманні всіх безпечних режимів , можуть піддаватися цій хворобі, – повідомив глава уряду.

При цьому Шмигаль зазначив, що через непередбачені обставини можуть не працювати деякі дільниці.

"Тому ось це основний виклик – чи зможемо ми одночасно у всіх громадах провести вибори, можливо десь в зв'язку з таким форс-мажором можуть бути не в робочому стані дільничні виборчі комісії", – резюмував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

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