Навчання армії РФ біля кордонів України: що задумав Путін

Армія Росії з року в рік відпрацьовує на навчаннях ведення можливих бойових дій на території України.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Олександр Мусієнко, коментуючи нові масштабні навчання військ РФ.

Експерт підкреслив, що Росія протягом останніх 10 років послідовно зосереджує велику кількість військ на кордоні з Україною, а після анексії Криму - і в Криму.

"Це свідчить про те, що Росія проводить послідовну політику нарощування своїх військових контингентів саме на кордоні з Україною. Південний і західний напрямок вони розвивають. Це не просто демонстрація сили, це підготовка до ведення можливих бойових дій зокрема і на території України", - зазначив Мусієнко.

"Вони відпрацьовують висадку десанту, посадку авіації в складних умовах на грунт. Це все елементи відпрацювання висадки. Ці планові навчання, щороку Росія їх проводить", - заявив він.

За його словами, Росія "демонструє свої плани по військовій агресії проти України, а можливо і проти країн Чорноморського басейну".

"Але і Україна проводить свої військові навчання на території Приазов'я і демонструє, що готова захищати акваторію Азовського моря, територію Донецької та Запорізької областей після незаконного будівництва Керченського мосту і після того, як Росія збільшила присутність своїх військових кораблів в акваторії Азовського моря", - зазначив Мусієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський політолог Пол Гобл заявив, що рішення РФ перекинути п'ять військових кораблів Каспійської флотилії в Азовське море може свідчити про підготовку нового нападу на Україну.