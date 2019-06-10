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"Натягнути на лису голову!" Кошовий розкрив подробиці поцілунку Зеленського

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Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів подробиці інциденту з поцілунком у лисину від президента Володимира Зеленського під час інавгурації.

Про це шоумен розповів в ефірі телеканалу "Наш", зазначивши, що люди його постійно питають про цей забавний випадок.

"Мені дзвонять люди і питають: "Це ж ви спланували цей поцілунок у лисину?". Люди задають питання, які я навіть не знаю, як це на лису голову натягнути. Але ні, це не було заплановано. Просто я не дотягнув рукою, а він підстрибнув", – розповів він.

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Також артист додав, що після того, як Зеленський вийшов із Верховної Ради, то навіть не помітив Кошового і не потиснув йому руки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поцілував у лисину свого друга, актора "Квартал 95" Євгена Кошового, який прийшов під Верховну Раду на інавгурацію

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Кошовий розповів про слабку сторону президента України Володимира Зеленського, з яким дружить уже довгі роки.

Раніше Кошовий розповів, як "Квартал 95" буде працювати без Зеленського. У разі труднощів, за його словами, колектив звернеться до президента.

Також Кошовий розкритикував колишню Адміністрацію президента Петра Порошенка, порадивши їм "закрити пащі".

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Особи
Євген КошовийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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