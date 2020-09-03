Нацрада позбавила ліцензії "Прямий FM": деталі рішення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України позбавила радіо "Прямий FM" ліцензії на мовлення.

За відповідне рішення проголосували п’ять членів Нацради, повідомляє сайт телеканалу "Прямий", який транслював засідання регулятора. Його генеральна продюсерка Світлана Орловська заявила, що не очікує позитивного рішення Нацради через продовження системного тиску на канал.

"У принципі, це вперше за цю історію Нацради виноситься таке рішення щодо анулювання всіх ліцензій, тому що були аналогічні питання, і тоді проєкти рішень щодо анулювання не виносилися... виключно санкції у вигляді попереджень. Тобто якась особлива увага до "Прямого". І тоді не вистачило голосів, і знову вже у вересні вони виносять це питання, ще й переносять засідання", – сказала вона.

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко теж підкреслив, що системний наступ на телеканал продовжується. Водночас запевнив, що керівництво "Прямого" продовжуватиме добиватися, аби свобода слова в Україні була, а телеканал міг працювати, як і будь-який інший у державі.

"Державне бюро репресій" ним займається. Інформація, яку я озвучував, повністю зараз підтверджується: є команда з Офісу президента системно давити "Прямий", і зараз долучається Нацрада з питань телебачення і радіомовлення", – висловив переконання він.

Думкою щодо цього поділився і народний депутат від "ЄС" Володимир В’ятрович. За його словами, атака на "Прямий" відбувається через його проукраїнську та проєвропейську позицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що опозиційний телеканал "Прямий" хочуть закрити за наказом з Офісу президента України Володимира Зеленського.