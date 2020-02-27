Розпалювання війни і пропаганда: Нацрада оштрафувала канал Медведчука

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України винесла попередження й оштрафувала телеканал NewsOne за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди.

Сума штрафу становить 105 тисяч гривень, повідомляється на сайті регулятора.

Нацрада визнала, що в ефірі поширювалися висловлювання, які містять "заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди", а також "розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті". Йдеться про програму "Я так думаю", яка вийшла в ефір 5 листопада 2019 року.

У відомстві зауважили, що ведучий програми маніпулював фактами і поширював російську пропаганду.

Також у програмі подавали тільки одну думку щодо "збройної агресії РФ", "анексії Криму" і "окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей".

Згідно з рішенням Нацради, телеканал протягом 30 днів має сплатити штраф. У цей же термін він зобов'язаний привести у відповідність до законодавства своє мовлення.

Нагадаємо, що NewsOne пов'язують із лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в жовтні 2019 року створила тимчасову слідчу комісію для перевірки роботи телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZiK.

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