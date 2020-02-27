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27 лютого • оновлено в 20:18
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Нацрада оштрафувала телеканал Медведчука NewsOne за розпалювання ворожнечі

4.2т
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України винесла попередження й оштрафувала телеканал NewsOne за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди.

Сума штрафу становить 105 тисяч гривень, повідомляється на сайті регулятора.

Розпалювання війни і пропаганда: Нацрада оштрафувала канал Медведчука

Нацрада визнала, що в ефірі поширювалися висловлювання, які містять "заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди", а також "розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті". Йдеться про програму "Я так думаю", яка вийшла в ефір 5 листопада 2019 року.

У відомстві зауважили, що ведучий програми маніпулював фактами і поширював російську пропаганду.

Також у програмі подавали тільки одну думку щодо "збройної агресії РФ", "анексії Криму" і "окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей".

Згідно з рішенням Нацради, телеканал протягом 30 днів має сплатити штраф. У цей же термін він зобов'язаний привести у відповідність до законодавства своє мовлення.

Нагадаємо, що NewsOne пов'язують із лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в жовтні 2019 року створила тимчасову слідчу комісію для перевірки роботи телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZiK.

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Читайте всі новини по темі "Канали Медведчука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Канали Медведчука
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна Київ
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
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Pooh Vini
Pooh Vini
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Извините, не совсем верно - там НЕТ ПРО РОССИЙСКУЮ пропаганду- ациональный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на 4,3 тысячи долларов телеканал NewsOne из-за высказываний в эфире, которые, по мнению регулятора, имеют признаки разжигания розни, сообщила в четверг пресс-служба Нацсовета. Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказываний в эфире, которые имеют признаки разжигания розни.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
ЕС все ближе...
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