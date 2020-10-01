Нацполіція відмовилася допитати Байдена у справі Шокіна і закрила провадження

Національна поліція України відмовилася провести допит колишніх віцепрезидента США Джо Байдена і президента Барака Обаму за позовом ексгенерального прокурора України Віктора Шокіна.

Як говориться в постанові Печерського управління поліції в Києві, яка опинилася в розпорядженні OBOZREVATEL, Шокін вимагав допитати в якості свідків Байдена, Обаму, а також колишнього державного секретаря США Джона Керрі і теперішнього заступника держсекретаря Джорджа Кента (щоб подивитися документи, доскрольте до кінця сторінки).

У поліції зазначили, що в ході досудового розслідування не встановлено факту будь-якого впливу на Шокіна з боку екскерівництва США з метою перешкодити його функціональним обов’язкам.

З цієї ж причини було закрито кримінальне провадження, відкрите за заявою Шокіна про причетність Байдена до його звільнення з посади генпрокурора.

"21.09.2020 в ході допиту потерпілого Шокіна було встановлено, що звільнення останнього з посади генерального прокурора України відбулось за його власним бажанням, про що він власноручно написав заяву про звільнення", – йдеться в постанові про закриття справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у лютомуШокін заявив, що не має ворогів, які могли б бути причетні до його отруєння, крім Байдена.

"Вважаю, що пан Байден підняв усіх проти одного Шокіна... через справу Burisma. Він підняв усіх, як говорив Джон Керрі, і президента Обаму, всіх послів. Цікаво, що ніхто з них не говорив, що я корупціонер чи я щось там зробив, ніхто. Все було кулуарно", – сказав він.

Раніше Джон Керрі заявив, що Віктор Шокін повинен був покинути свою посаду, щоб "Україна вижила".