Нацполіція слідкуватиме за "євробляхами": які повноваження затвердив Кабмін

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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  • Уряд погодив внесення змін до положення про НПУ

  • Документом передбачено доповнення до переліку завдань поліцейських

  • Вони стосуються і особливостей роботи глави відомства

Кабмін погодив зміни до положення про НПУ

Кабінет міністрів України погодив проєкт постанови щодо внесення змін до положення про Національну поліцію. Ним пропонується дозволити правоохоронцям стежити за нерозмитненими авто на території України й тим, аби громадяни не займалися їхнім незаконним розукомплектуванням.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу, 28 жовтня. Поясненням поділився на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

Згідно з проєктом постанови, положення доповнено декількома завданнями, виконання яких покладено на співробітників Нацполіліції. Серед них – здійснення розмінування оперативного характеру, тобто виявлення, знешкодження і знищення вибухових предметів.

Також документом передбачено доповнити пункт 4 положення підпунктами 181 і 182, згідно з якими правоохоронці здійснюватимуть завдання щодо:

  • виявлення незареєстрованих громадянами України в установлені законодавством строки транспортних засобів, ввезених на митну територію України на строк більш як 30 діб;

  • вжиття заходів для виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, стосовно яких введено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом;

  • вжиття заходів до виявлення неправомірного розукомплектування таких транспортних засобів.

Крім цього, проєктом постанови передбачено пункт 11 положення про НПУ доповнити підпунктами 31-1 і 31-2, які стосуються особливостей роботи голови Нацполіції. Зокрема, до його функцій входитимуть завдання щодо:

  • забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей;

  • запобігання та протидії насильству за ознакою статі й дотримання принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що її реалізація в короткостроковій і середньостроковій перспективі матиме позитивний вплив на ключові інтереси поліцейських, державних службовців і працівників поліції.

Скриншот повідомлення

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