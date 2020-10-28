Нацполіція слідкуватиме за "євробляхами": які повноваження затвердив Кабмін

Кабінет міністрів України погодив проєкт постанови щодо внесення змін до положення про Національну поліцію. Ним пропонується дозволити правоохоронцям стежити за нерозмитненими авто на території України й тим, аби громадяни не займалися їхнім незаконним розукомплектуванням.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу, 28 жовтня. Поясненням поділився на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

Згідно з проєктом постанови, положення доповнено декількома завданнями, виконання яких покладено на співробітників Нацполіліції. Серед них – здійснення розмінування оперативного характеру, тобто виявлення, знешкодження і знищення вибухових предметів.

Також документом передбачено доповнити пункт 4 положення підпунктами 181 і 182, згідно з якими правоохоронці здійснюватимуть завдання щодо:

виявлення незареєстрованих громадянами України в установлені законодавством строки транспортних засобів, ввезених на митну територію України на строк більш як 30 діб;

вжиття заходів для виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, стосовно яких введено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом;

вжиття заходів до виявлення неправомірного розукомплектування таких транспортних засобів.

Крім цього, проєктом постанови передбачено пункт 11 положення про НПУ доповнити підпунктами 31-1 і 31-2, які стосуються особливостей роботи голови Нацполіції. Зокрема, до його функцій входитимуть завдання щодо:

забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей;

запобігання та протидії насильству за ознакою статі й дотримання принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що її реалізація в короткостроковій і середньостроковій перспективі матиме позитивний вплив на ключові інтереси поліцейських, державних службовців і працівників поліції.

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