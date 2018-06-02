"Національний фронт" французки Марін Ле Пен став "Національним зібранням"

Партія проводить ребрендинг задля залучення більшої кількості виборців з різних політичних таборів. Марін Ле Пен має великі плани на вибори до Європарламенту.Лідерка французької правопопулістської партії "Національний фронт" Марін Ле Пен оголосила про її перейменування на "Національне зібрання" (Rassemblement National). Про це вона заявила на зустрічі з партійними лідерами поблизу Ліона в п'ятницю, 1 червня. Зміна назви, за задумом керівництва партії, має відображати її прагнення апелювати до більшої кількості виборців на тлі підготовки до виборів до Європарламенту наступного року.

Ле Пен також розкритикувала "пихату диктатуру" Європейського Союзу та "забарикадованої у Брюсселі європейської олігархії". Вона сподівається, що вибори "призведуть до справжньої європейської революції", цитує її інформагенція AFP. Зміні назви партії передувало поштове голосування, у якому взяли участь 53 відсотки членів політсили. За словами Ле Пен, понад 80 відсотків підтримали ребрендинг. Зокрема, традиційні символічні вогні на лого тепер - у незамкненому колі на знак нової відкритості партії.

Ле Пен 2017 року програла президентські вибори правоцентристу Еммануелеві Макрону, проте "Національний фронт" на виборах до Європарламенту 2014 року здобув більше за інші партії у Франції.

Зазначимо, що партія зі схожою назвою, "Національне народне зібрання" (Rassemblement national populaire), існувала у Франції у 1941-1944 роках. Її ідеї поєднували ультраправий та ультралівий популізм. Політсила також була одним із головних колабораціоністів за режиму Віші у Другій світовій війні.