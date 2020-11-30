НАТО збільшить свою присутність у Чорному морі через Росію

НАТО продовжить зміцнення своїх позицій у Чорноморському регіоні, зокрема, через тісну співпрацю зі своїми партнерами Україною та Грузією.

Про це повідомив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі, пише "Європейська правда". Заява прозвучала напередодні відеоконференції міністрів закордонних справ.

За його словами, Чорноморський регіон стратегічно важливий для НАТО.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами Україною та Грузією, а також трьома країнами-членами – Болгарією, Туреччиною та Румунією. НАТО має величезну присутність у регіоні: ми маємо морську присутність, а також багатонаціональну бригаду, очолювану Румунією", – уточнив Столтенберг.

Альянс збільшив свою присутність у регіон через те, що Росія порушує територіальну цілісність та суверенітет України та Грузії, наголосив він.

"Ми підвищуємо нашу політичну і практичну підтримку. Ми бачимо, що Росія підвищує військову присутність, зокрема, у Криму, саме тому нам треба й надалі зміцнювати свої позиції", – сказав генсек.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що американський ракетний есмінець USS Donald Cook 23 листопада відправився до узбережжя Чорного моря для регулярного патрулювання в межах місії НАТО.

Кораблі військово-морських сил Сполучених Штатів часто патрулюють ці води на знак підтримки союзників і партнерів з Альянсу. Так, 6-й флот США проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій – із союзниками та міжвідомчими партнерами.

Метою таких операцій є просування американських національних інтересів, а також гарантування безпеки та стабільності в Європі та Африці.