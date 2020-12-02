НАТО закликали зміцнити зв'язок з Україною і чекати викликів від Росії

Північноатлантичний альянс (НАТО) має посилити і розширити своє партнерську співпрацю з Україною і Грузією. Що стосується Росії, то її слід розглядати як джерело найбільших викликів.

Про це йдеться в аналітичному звіті "НАТО 2030: об'єднані для нової ери". На думку аналітиків, стосовно країн, які зіткнулися з російською агресією, повинна бути застосована політика відчинених дверей.

"Необхідно підтримувати й активізувати політику відчинених дверей НАТО. НАТО має розширювати і зміцнювати партнерство з Україною і Грузією, прагнути до посилення взаємодії з Боснією і Герцеговиною та протидіяти дестабілізації на Західних Балканах", – сказано в документі.

Говорячи про Російську Федерацію, його автори відзначили, що ця країна несе найбільшу геополітичну загрозу для всього євроатлантичного регіону, навіть незважаючи на економічний занепад.

"Вона довела свою здатність до територіальної агресії і, ймовірно, залишиться головною загрозою, з якою зіткнеться НАТО в найближче десятиліття", – попередили аналітики.

За їх словами, особливі побоювання викликають потужні військовий і ядерний арсенали, а також гібридні методи впливу.

"Агресія Росії проти Грузії і України, з подальшим нарощуванням військової потужності й активності в Балтійському і Чорному морі, регіонах Східного Середземномор'я, Балтики і Крайньої Півночі, привели до різкого погіршення відносин і негативно вплинули на безпеку євроатлантичного регіону", – сказано в доповіді.

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