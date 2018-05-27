НАТО визнало Росію загрозою світового рівня

НАТО через чотири роки після вторгнення Росії в Україну розглядає російську загрозу як глобальну.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від "Народного фронту" Андрій Левус, який бере участь в засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві.

"Якщо в минулі роки на засіданнях ПА НАТО російська агресія проти України розглядалась як локальне питання, то на форумі у Варшаві фактично путінська Росія визнана загрозою світового рівня", - підкреслила вона.

За його словами, члени НАТО почали говорити, що гібридний характер російської агресії ставить під сумнів ефективність використання 5 статті Вашінгтонсього договору, згідно з яким члени Альянсу повинні солідарно виступити проти агресора в разі прямої загрози кожної країни-члена НАТО.

"РФ для участі в сирійській війні потрібно було 45 хвилин від відповідного подання Путіна до вирішення Держдуми. Процедури НАТО занадто довгі і бюрократизовані. Тому почалася дискусія про вдосконалення 5 статті. Наприклад, поляки і британці серйозно обговорюють пункт 5б, який би дозволив швидко реагувати на гібридні загрози", - пише Левус.

Крім цього, нардеп зазначає, що вже неозброєним оком помітно формування неформального блоку США, Великобританія і країни балто-чорноморського простору.

"Головною характеристикою цього процесу є реалістичне розуміння Росії, як загрози всьому вільному світі. Саме ці країни і є головними лобістами вступу в НАТО України. Без сумніву, Україні слід це враховувати і формувати свій безпечне і геополітичний порядок денний орієнтуючись на ці тенденції. Ну і виконати домашнє завдання з реформи системи національної безпеки. І закон про нацбезпеки є першочерговим кроком у цьому напрямку. Адже рекомендації НАТО за цим законом мають на меті синхро нізірованних нашу систему до натовських стандартів, а без цього ні про яке членство України в Альянсі не може йти мови ", - резюмував Левус.

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