НАТО розпочинає переїзд у нову штаб-квартиру

Упродовж трьох місяців НАТО має перевести близько 4 тисяч співробітників і дипломатів до нової штаб-квартири в Брюсселі. Переїзд планувалося здійснити ще на початку 2017 року.Північноатлантичний альянс (НАТО) розпочинає переїзд до нової штаб-квартири. Перші працівники переїдуть до нової будівлі, вартість якої оцінюється приблизно в 1,2 мільярда євро, в понеділок, 19 березня, повідомляє агентство новин dpa. Вона розташована неподалік від попередньої штаб-квартири Альянсу на території колишнього аеродрому Брюсселя. Будівництво оновленого адміністративного центру НАТО тривало сім років.

За словами представника НАТО, переїзд близько чотирьох тисяч співробітників і дипломатів до нової штаб-квартири триватиме приблизно три місяці. У травні 2017 року в новій будівлі вже відбувалися заходи у рамках саміту НАТО. Спочатку переїзд планувалося здійснити ще на початку 2017 року, однак його довелося відкласти через проблеми з ІТ-інфраструктурою.

У лютому цього року стало відомо, що на заході ФРН з'явиться новий центр планування та управління НАТО. Його завданням стане швидке перекидання особового складу та озброєнь. Новий центр може розміститися в регіоні Кельн-Бонн, де розташоване управління збройних сил ФРН.