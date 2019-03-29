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Барбора Маронкова
Барбора Маронкова
Глава Центру інформації НАТО в УкраїніВсі статті автора

НАТО посилює оборону. Наш світ змінюється

1.4тЧитати матеріал російською

Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией в течение многих лет: Россия, которая становится все более напористой; гибридные угрозы и угрозы в киберпространстве; нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также угроза терроризма. В ответ НАТО вновь активизировался, отвечая на многие вызовы одновременно.

Мы укрепили нашу оборону и механизмы сдерживания. Мы уже повысили готовность наших сил и устойчивость к гибридным угрозам и угрозам в киберпространстве. Усилили роль в борьбе с терроризмом, способствуя Глобальной коалиции, чтобы победить ИГИЛ, осуществляя наблюдательные полеты и обучение в Ираке.

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Я уже упоминала нашу учебную миссию в Афганистане. Мы продолжаем работать в Косово через КФОР. Мы сотрудничаем с Европейским Союзом на беспрецедентных уровнях. Мы открыли двери для новых членов, стремящихся присоединиться к Североатлантическому союзу.

Барбора Маронкова

Барбора Маронкова

Мы также продолжаем сотрудничать с Россией — сохраняя сильную оборону и сдерживание, мы одновременно продолжаем поддерживать диалог с Россией. Во время заседаний Совета НАТО-Россия, где нарушаются такие важные темы, как Украина и ДРСМД, а также на двусторонних мероприятиях — например, Генеральный секретарь НАТО встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале.

Наш мир меняется, и НАТО меняется вместе с ним.

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Автор
Барбора МаронковаБарбора Маронкова
Місце
Україна
Тег
НАТО
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