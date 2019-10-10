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10 жовтня • оновлено в 14:06
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"Ризикує не досягти мети": у НАТО негативно оцінили шанси України на вступ до Альянсу

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В України достатньо низькі шанси повністю почати відповідати стандартам і критеріям НАТО до кінця 2020 року.

Про це зазначається у доповіді сенаторки Джейн Корді, підготовленій до осінньої сесії ПА Північноатлантичного альянсу, пише "Сегодня".

"2019–2020 роки матимуть велике значення для реформи оборони і безпеки України. Однак, хоча і з 2014 року був досягнутий істотний прогрес, Київ ризикує не досягти мети, поставленої у 2016 році – повністю відповідати стандартам і критеріям Північноатлантичного альянсу до кінця 2020 року", – йдеться у доповіді.

Також Джейн Корді зазначила, що Україна потребує пакету допомоги у масштабах "плану Маршалла".

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"Україна і надалі потребуватиме матеріальної допомоги Заходу, щоб мати можливість захищати свої кордони. Євроатлантична спільнота має виявити терпіння і гнучкість щодо України. Її підхід повинен бути політичним, а не бюрократичним. Вона має також чинити тиск на Росію, щоб припинити дестабілізацію України", – зазначила сенаторка.

Прапор НАТО

Прапор НАТО

World Atlas

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 31 жовтня відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО, у якому візьме участь президент Володимир Зеленський.

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Місце
Україна
Тег
НАТО
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Валевич Борис
Валевич Борис
НАТО сейчас спряталась за спину Украины в противостоянии с рашкой, а надо чтобы они напрямую лбами сшиблись тогда и Украина будет самым первым членом альянса пока противостоит рашке
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Вот интересно, если мечта идиота сбудется и вас возьмут в нату, готовы ли вы платить 2-4% от ввп, нищие тупари, если даюе до последнего хватаетесь как за соломинку за транзит) там платить надо халявы нема
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Не понимаю, почему Украина должна стремиться вступить в какое то там НАТО? Это нато должно мечтать стать членом сильнейшей армии Вселенной! Установить норматив: каждый натовский солдат должен будет выпить литр стекломоя с маленьким кусочком сала и проскакать после этого тридцать минут боевым гопаком.
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