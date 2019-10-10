"Ризикує не досягти мети": у НАТО негативно оцінили шанси України на вступ до Альянсу

В України достатньо низькі шанси повністю почати відповідати стандартам і критеріям НАТО до кінця 2020 року.

Про це зазначається у доповіді сенаторки Джейн Корді, підготовленій до осінньої сесії ПА Північноатлантичного альянсу, пише "Сегодня".

"2019–2020 роки матимуть велике значення для реформи оборони і безпеки України. Однак, хоча і з 2014 року був досягнутий істотний прогрес, Київ ризикує не досягти мети, поставленої у 2016 році – повністю відповідати стандартам і критеріям Північноатлантичного альянсу до кінця 2020 року", – йдеться у доповіді.

Також Джейн Корді зазначила, що Україна потребує пакету допомоги у масштабах "плану Маршалла".

"Україна і надалі потребуватиме матеріальної допомоги Заходу, щоб мати можливість захищати свої кордони. Євроатлантична спільнота має виявити терпіння і гнучкість щодо України. Її підхід повинен бути політичним, а не бюрократичним. Вона має також чинити тиск на Росію, щоб припинити дестабілізацію України", – зазначила сенаторка.

Прапор НАТО World Atlas

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 31 жовтня відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО, у якому візьме участь президент Володимир Зеленський.

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