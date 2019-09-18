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18 вересня • оновлено в 13:27
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/ Політика

"НАТО не хоче таких членів!" Названо головну перешкоду для вступу України в альянс

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Російська агресія заважає входженню України та Грузії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це в інтерв'ю "Першому каналу Грузії" розповів виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор. Дипломат зазначив, що відхід росіян з Криму чи Донбасу прискорив би цей процес.

"Природно, НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією. Однак у Вашингтонському договорі йдеться, що будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять перед викликами. Було б непогано, якби росіяни покинули Південну Осетію , Абхазію, Крим або Донбас, це спростило б процес вступу", – пояснив Тейлор.

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При цьому він підкреслив, що спільні військові навчання допоможуть прискорити процес вступу країн до альянсу.

"Грузія і Україна добре пам'ятають послання саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році, тоді МАР не отримала ні Грузія, ні Україна, але в заяві саміту говориться, що вони обов'язково стануть членами НАТО в майбутньому, в певний час. Бажання Грузії і України вступити в альянс всім добре відомо, це прописано в Конституції. Військові навчання є частиною цієї справи, що необхідно зробити для досягнення мети", – пояснив Тейлор.

MAP (Membership Action Plan (MAP) – програма по прийняттю нових членів в НАТО.

НАТО

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Вільям Тейлор заявляв, що президент України Володимир Зеленський може закінчити війну з Росією на сході країни.

Відзначимо, що в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019, де візьмуть участь 13 країн НАТО.

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Особа
Вільям Тейлор
Теги
НАТО Росія - країна-агресор
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Решетников Александр
Решетников Александр
А когда (не "если" а "когда") Орда захочет Прибалтику, Польшу и Финдляндию, НАТО (что-бы не обострять) снова пересмотрет свои принципы? Зеленский, посылай их всех нах, и давай ЯО!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Решетников,сильные всегда хочут слабых,сейчас все -вашу Окраину...так что вставай в позу и раздвигай булки,дядя Сэм уже эрегирован.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Было бы неплохо, если бы вы покинули северную америку и оставили бы индейцев одних,на своей земле.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Рожденное украинской революцией достоинство оказалось таким маленьким, что европа отказалась признавать его членом)))))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Захаров Дмитрий, это 5++++++++
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руденко евгений
руденко евгений
Захаров Дмитрий, вам и до такого достоинства далеко...
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