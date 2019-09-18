"НАТО не хоче таких членів!" Названо головну перешкоду для вступу України в альянс

Російська агресія заважає входженню України та Грузії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це в інтерв'ю "Першому каналу Грузії" розповів виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор. Дипломат зазначив, що відхід росіян з Криму чи Донбасу прискорив би цей процес.

"Природно, НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією. Однак у Вашингтонському договорі йдеться, що будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять перед викликами. Було б непогано, якби росіяни покинули Південну Осетію , Абхазію, Крим або Донбас, це спростило б процес вступу", – пояснив Тейлор.

При цьому він підкреслив, що спільні військові навчання допоможуть прискорити процес вступу країн до альянсу.

"Грузія і Україна добре пам'ятають послання саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році, тоді МАР не отримала ні Грузія, ні Україна, але в заяві саміту говориться, що вони обов'язково стануть членами НАТО в майбутньому, в певний час. Бажання Грузії і України вступити в альянс всім добре відомо, це прописано в Конституції. Військові навчання є частиною цієї справи, що необхідно зробити для досягнення мети", – пояснив Тейлор.

MAP (Membership Action Plan (MAP) – програма по прийняттю нових членів в НАТО.

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Вільям Тейлор заявляв, що президент України Володимир Зеленський може закінчити війну з Росією на сході країни.

Відзначимо, що в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019, де візьмуть участь 13 країн НАТО.

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