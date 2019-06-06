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/Блоги - Політика

Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтерВсі статті автора

Вас нужно поставить впереди и тогда не стрелять в ответ

4.7тЧитати матеріал російською

Меня воспитывали уважать возраст, но тут уважением и не пахнет. Экс президент Кучма, то ли страдает старческим маразмом и этим воспользовались, то ли возомнил себя бессмертным. Очень опасно бросать зажженную спичку в легко воспламеняющееся общество людей, которые прошли через ад войны и потери близких. Их уже ничем не испугать!

Леонид Кучма

Леонид Кучма

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"Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму

Доиграетесь. Не думайте, что Вы сбежите или спрячетесь. Вас всех надо поставить впереди и тогда не стрелять в ответ. Ничего святого, только деньги и власть, просто выродки!

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Автор
Наталя ЮсуповаНаталя Юсупова
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
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Учик Володимир
Учик Володимир
кУЧМУ ГЕТЬ-дійсно ця лЮДИНА яка заслуговує та вже заслужила на пожитєвий термін......
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
так хочется стрелять?
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Учик Володимир
Учик Володимир
Нэзабаром Сравні, і д и н а х у й з р о з у м і в н є
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Machynsky Lesik
Machynsky Lesik
Нэзабаром Сравні, в тебя? ДА!!!
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