Наступним кроком у послабленні армії може стати звинувачення волонтерів у "контрабанді" – Забродський

Будь-які інсинуації з приводу обшуків в Міністерстві оборони, окремих військових частинах та помешканнях волонтерів мають яскраво виражене політичне забарвлення.

Довіра до Збройних сил України перевищує довіру до церкви. Це все досягалось величезними зусиллями, в тому числі і волонтерів, які упродовж останніх 5 років допомагали відродити українське військо. Про це генерал-лейтенант, Герой України, представник команди Партії "Європейська Солідарність" Михайло Забродський заявив сьогодні на прес-конференції у Відкритому офісі партії.

Михайло Забродський Прес-служба "Європейської Солідарності"

"Якщо хтось забув, з чого починалися добровольчі батальйони, Національна гвардія, решта складових сектору безпеки і оборони, то я можу нагадати. Це була дужа слабка в плані матеріального забезпечення структура. Я дуже добре пам’ятаю і бабусь, які передавали консерви власного виробництва і людей, які вирішували більш серйозні питання. На приклад, постачання для армії приладів нічного бачення, які потрібно було завозити через кордон", – нагадав Забродський.

Він також розповів одну з історій про те, як в окупованому Криму, у місті Сімферополь виготовлялися певні військові прилади, які потім "контрабандним" шляхом доставлялися на підконтрольну українській владі територію і використовувалися за призначенням.

"Невже наступне звинувачення волонтерів буде в контрабанді?!", – заявив Михайло Забродський.

Генерал Забродський наголосив, що команда партії "Європейська Солідарність" буде жорстко протистояти усім проявам проросійського реваншу, а також спробам послабити Збройні сили України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Європейській Солідарності" заявили про заплановані обшуки у "відкритому офісі" партії і брудну кампанію з дискредитації української армії

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