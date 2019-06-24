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"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

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Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що незабаром Парламентська асамблея Ради Європи може зняти санкції з Росії.

Своєю думкою поділилася вона в Facebook після засідання ПАРЄ 24 червня в Страсбурзі, в якому брала участь у складі української делегації. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Більшість європейців кажуть страшні, насправді, речі. Мовляв, ось 5 років працюють санкції проти РФ і вони нічого не дають, РЄ та ПАРЄне ті організації, які займаються питаннями безпеки або захисту територіальної цілісності, це не наші завдання і компетенції, ми не повинні займатися вирішенням внутрішніх конфліктів між країнами-членами нашої організації, ми повинні подбати про майбутнє нашої організації і вимагати сплати від РФ внеску, грошіце дуже важливо, найважливіше", – поділилася Геращенко.

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Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

За словами нардепа, слова прощення в бік Росії відпускають навіть представники Нідерландів, незважаючи на результати останніх розслідувань, які підтверджують вину РФ у катастрофі рейсу MH17 на Донбасі.

"Я пишаюся своїми колегами. Які чи не єдині в цьому залі називають речі своїми іменами. Що це зрада. Що це індульгенція на вбивство. Що українці, наша країна подарувала Європі мир, протистоячи ці 5 важких років агресору, а їм плювати на наші жертви. Ми згадуємо убитих, поранених, заручників, моряків, ув'язнених, ми говоримо європейцям про їхню відповідальність і сором, про подвійні стандарти", – наголосила вона.

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

Геращенко назвала засідання ПАРЄ європейським майстер-класом із фарисейства і спробою виправдати зраду, подякувавши представникам Грузії, Балтії та Британії, які продовжують боротьбу проти повернення Росії.

"Соромно за кожного, хто намагається виправдати цю ганьбу. Ми, українська делегація, не будемо це виправдовувати. Нам важко. Ми майже самі. Ці 5 років ми дійсно тримали оборону, за нами був президент, було МЗС, була АП. Сьогодні наші сили набагато слабші. І це перша ластівка. Повернення російської делегації в ПАРЄпочаток. Наступнеце скасування санкцій в ЄС. Схоже, Європа до цього готова", – підсумувала Геращенко.

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

"Наступний крок – зняття санкцій із Росії": Геращенко розповіла про зраду в ПАРЄ

Facebook Ірини Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій і посприяти поверненню Росії.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ірина Геращенко
Тег
ПАРЄ
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Очередной нож в спину от "союзников"? А "наша страна подарила Европе мир"-это мне понравилось больше всего.
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леня зе
леня зе
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Livesey David
Livesey David
Свинарния всех уже утомила, чем быстрее хрюклы свалят с ПАСЕ, тем быстрее все вздохнут спокойно.
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