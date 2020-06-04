Наступна зустріч "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні: Єрмак назвав можливу дату

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловив надію, що наступна зустріч у "нормандському форматі" відбудеться 2020 року в Берліні.

А також зазначив, що діалог із російською стороною триває, хоча в певних питаннях він "дуже непростий". Про це йшлося в його інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що цього року в Берліні відбудеться саміт глав держав і урядів із Німеччини, Франції, України та Росії", – сказав політик.

Єрмак впевнений, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні 2020 року

Єрмак підкреслив, що на минулій зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі було погоджено всеосяжне припинення вогню на Донбасі, однак ця вимога не була виконана.

Також глава Офісу Зеленського зазначив, що Київ має намір скласти список своїх представників окремих районів Донецької та Луганської областей, що "братимуть участь як запрошені на переговорах Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у Мінську.

"Йдеться про представників неурядових організацій, релігійної сфери, журналістів, громадян України, у яких немає російського паспорта та які не брали участі у військових діях проти України. Шестирічна монополія так званих народних республік під час призначення представників Донбасу повинна бути закінчена", – висловився Єрмак.

Крім цього, він додав, що сьогодні ніхто достеменно не знає, скільки осіб заражено коронавірусом на окупованих територіях, отже, уряд України припинив пропуск людей на п'яти КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі, щоб "захистити наших громадян".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в інтерв'ю німецькому виданню Єрмак заявив, що до переговорів щодо ситуації на сході України потрібно залучити визнаних представників громадянського суспільства Донбасу. За його словами, вони повинні бути непричетні до воєнних дій або вбивств українських військових.