"Наступна – Україна": Портников забив на сполох через "інтеграцію" Білорусі

Збереження суверенітету Білорусі вкрай важливе і для України. Адже якщо Росії все ж вдасться здійснити аншлюс цієї держави, то наступна в черзі на повне знищення – саме Україна.

Такий сценарій у статті для "Еспресо" виклав український журналіст, публіцист Віталій Портников. За його словами, небезпеку, що нависла над Білоруссю, усвідомили і в США. Саме цим і пояснюються часті візити американських топполітиків до Мінська.

"Американський державний секретар Майк Помпео може відвідати Білорусь вже на початку січня. Якщо ця інформація підтвердиться, Помпео стане другим за кілька місяців американським високопосадовцем, який прибуде до Мінська і зустрінеться з президентом Олександром Лукашенком. І це при тому, що протягом десятиліття між США і Білоруссю не те що не було офіційних контактів на вищому рівні – навіть послів і тих не було", – написав журналіст.

Він підкреслив: той факт, що на цьому тлі Мінськ відвідує спершу радник президента США з національної безпеки, а тепер і державний секретар, означає одне – у Вашингтоні побоюються, що Білорусь може просто зникнути.

"Адже американські політики звикли довіряти не публічним заявам і не чуткам з Telegram-каналів, а інформації своїх розвідувальних служб. І вони не можуть не розуміти, що у аншлюсу Білорусі можуть бути свої наслідки. І з політичної, і з військової точки зору. Вони намагаються не просто утримати Олександра Лукашенка від цього аншлюсу – ясно ж, що і сам білоруський президент йому противиться – а й показати Кремлю, що у Вашингтоні стурбовані не на жарт", – зазначив Портников.

Водночас, додав він, у Москві теж це добре розуміють. І саме тому так поспішають і тиснуть на Лукашенка, попутно нагадуючи світові про злочини його режиму за останні 25 років.

Лукашенко і Путін РБК

"Але і тут ситуація виглядає не так просто, як вона могла б виглядати, наприклад, за президента Барака Обами. Тому що Дональд Трамп тому і готовий розмовляти з Володимиром Путіним, що його цікавить передусім "угода", а не цінності. І у випадку з Лукашенком американський президент цікавиться насамперед тим, що в разі зникнення Білорусі отримає Росія і що втратить Америка", – вважає Портников.

"Для Києва візит Помпео до Мінська важливий вже хоча б тому, що кожен день, який віддаляє білоруський аншлюс, є для України шансом вистояти. Якщо Путіну вдасться приєднати Білорусь, то вже наступного дня він займеться Україною, її поглинанням. Займеться куди більш серйозно, ніж досі. Тому що Союзна держава, до складу якої увійдуть тільки Білорусь і Росія, Путіну зовсім не цікава. Російської імперії без України не буває за визначенням", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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