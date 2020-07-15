Сьогодні під стінами Верховної Ради відбувається мирна акція представників місцевого самоврядування з усієї України. Їх головна вимога — не підтримувати в другому читанні проект закону №3485 щодо зміни виборчого законодаства з поправками, які можуть суттєво нашкодити принципам демократії та децентралізації.

Справа в тому, що в ухваленій профільним парламентським Комітетом до другого читання редакції законопроекту підтримано ряд неоднозначних та шкідливих для місцевого самоврядування змін.

По-перше, поправки, які передбачають запровадження пропорційної (партійної) виборчої системи депутатів місцевих рад в громадах, де кількість виборців складає 10 тисяч і більше. Тобто, навіть у невеликих громадах право висувати кандидатів у місцеві ради матимуть лише політичні партії чи їх осередки, так звана "партизація"

По-друге, схвалено поправку, яка законодавчо закріплює "імперативний" представницький мандат. Тобто, депутат місцевої ради може бути відкликаний за рішенням партії, якщо його діяльність за думкою партії не відповідає ії програмі.

Місцевий депутат має бути слугою народу, а не партій.

В сумі ці дві зміни позбавлять більшість громадян права обиратися та бути обраними депутатами місцевих рад шляхом самовисування, а депутатів позбавить права самостійно приймати рішення всупереч позиції партії чи фракції. Постраждають і громадяни, адже вони не зможуть вплинути на депутата, якщо політика партії суперечить волі виборців.

По-третє, підтримано зменшення порогу до 75 тисяч виборців для застосування системи виборів абсолютної більшості міського голови (перемога в один тур — 51% голосів або вибори у два тури).

Представники місцевого самоврядування виступають категорично проти таких змін! Зазначені поправки є поверненням до радянської системи, коли до влади допускалися лише члени партії.

Я вже мовчу про те, що змінити виборчу систему хочуть безпосередньо перед виборами, які заплановано на 25 жовтня, що є недемократичним і протирічить європейським та світовим стандартам.

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