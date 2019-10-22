"Настроював проти України!" З'ясувалися деталі зустрічі Трампа зі скандальним політиком

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Вашингтоні ще 13 травня, різко висловлювався на адресу України, чим міг погіршити думку американського лідера про неї.

Зазначається, що підозрілий погляд Трампа на Україну підготував ґрунт для подій, які призвели до розслідування імпічменту проти нього. Про це повідомляє New York Times.

Так, візит Орбана, який вважається автократом, котрий згорнув демократію, викликав гостру суперечку в резиденції президента США. Тодішній радник президента з національної безпеки Джон Болтон і ексстарша директорка Ради нацбезпеки щодо євразійських і російських справ Фіона Хілл виступили проти запрошення прем'єра Угорщини. Але на цьому наполіг в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані, який підтримав зустріч.

Трамп і Орбан

"У результаті Трамп у критичний момент української саги сів в Овальному кабінеті разом із європейським лідером, який має негативний погляд на Україну й підтверджував думки, які той багато разів упродовж багатьох років чув від свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані та президента Росії Володимира Путіна", — йдеться в матеріалі.

Орбан, у стилі кремлівської пропаганди, публічно звинувачував Україну в пригніченні нею угорських меншин. Його уряд нібито вважає цю країну "напівфашистською" і блокує важливі для неї зустрічі з ЄС і НАТО.

"Розмови американського лідера з Путіним, прем'єр-міністром Угорщини Орбаном та іншими посилювали його (Трампа. — Ред.) сприйняття України як безнадійно корумпованої країни, яка, як він вважав, шукала шляхи підірвати його шанси на президентських виборах у США 2016 року", — зазначає видання з посиланням на американських чиновників.

Трамп і Орбан

Незабаром після такої розмови глава США 23 травня зустрівся з кількома своїми радниками, які повернулися з інавгурації президента України Володимира Зеленського.

"Міністр енергетики Рік Перрі, тодішній спеціальний представник із питань України Курт Волкер, а також посол у ЄС Гордон Сондленд запевнили Трампа в тому, що Зеленський є "реформатором, який заслуговує американської підтримки".

Але той висловив глибокий сумнів і заявив, що українці — "жахливі люди", які "намагалися збити" його під час президентських виборів у 2016 році. Після цього лідер США направив присутніх на зустрічі поспілкуватися з його особистим адвокатом Джуліані про свою стурбованість щодо України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч зі скандальним прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, незважаючи на заклики Конгресу її скасувати. Серед головних тем обговорення були — енергетика, торгівля та співпраця у сфері безпеки. Крім того, політики обговорювали міграційні питання, оскільки дотримуються однаково жорсткої позиції.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!