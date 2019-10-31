"Настав час вибороти ПДЧ!" Порошенко тепло зустрівся зі Столтенбергом

Двері НАТО залишаються відкритими і Україна має продовжувати здійснення реформ для досягнення цієї мети.

Про це написав п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Порошенко процитував слова з виступу генсека з трибуни Верховної ради: "Двері НАТО залишаються відкритими, але дорога до членства в НАТО не є легкою. Для тих, хто хоче цього – необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи".

Петро Порошенко та Єнс Столтенберг

"Повністю згоден зі словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенбегра", – наголосив п’ятий президент України.

"Лише членство в НАТО гарантує нам мир і безпеку. Тому настав час вибороти План дій щодо членства в Альянсі і виконати його", – підкреслив Порошенко.

Нагадуємо, що фракція "Європейська Солідарність" ініціювала звернення до грудневого саміту НАТО в Лондоні про отримання Україною Плану дій щодо членства в Північноатлантичному Альянсі.

Як писав OBOZREVATEL, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 31 жовтня приїхав з візитом до України, закликав уряд до впровадження Закону про нацбезпеку і реформування СБУ.

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