"Настає розплата": Сенченко гостро прокоментував скандальне рішення Кабміну щодо Донбасу

Затверджений Кабміном України механізм грошової компенсації за зруйноване приватне житло на Донбасі – це розплата за бездіяльність влади і пасивність українських громадян у питанні подачі судових позовів проти Російської Федерації через її агресію.

Таку думку висловив голова партії "Сила права" Андрій Сенченко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи резонансне рішення уряду.

"Якщо і надалі нічого не робити у питанні подачі позовів проти держави-агресора, то для компенсації шкоди, заподіяної українським громадянам, бізнесу і державі, кожному українцю доведеться протягом найближчих років додатково сплатити понад $50 тисяч податків", – наголосив він.

Андрій Сенченко Газета "День"

Голова партії додав, що "Сила права" безкоштовно допомагає кожному українському громадянину отримати компенсацію завданої РФ шкоди. Сенченко зазначив, що вже понад тисяча рішень судів набули чинності, а російські фінансові активи заарештовано на загальну суму $3,5 мільярди.

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