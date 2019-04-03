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"Насолоджуюся його мистецтвом": Лавров зробив несподівану заяву про Зеленського

6.9тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився про кандидата в президенти України та шоумена Володимира Зеленського.

У кулуарах Кремля перед прес-конференцією голови РФ Володимира Путіна і Касима-Жомарта Токаєва міністр зізнався, що не знайомий із шоуменом, але "насолоджується його творчістю", передає Life.ru.

"Я не знайомий [із Зеленським]. Я насолоджуюся його мистецтвом по телевізору, в серіалах і фільмах, але так не знайомий", – сказав Лавров.

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Нагадаємо, нещодавно слова дружини Володимира Зеленського Олени про Крим зачепили російських журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

  • Згідно з даними голосування, до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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Особи
Володимир ЗеленськийСергій Лавров
Місце
Росія
Теги
УкраїнаполітикаВыборы 2019
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