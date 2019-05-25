ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Насміхаються з України: екс-прем'єр розповів популярний в ЄС жарт

20.9тЧитати матеріал російською

Експерти Європейської Комісії сміються з України, називаючи її "державою виконуючих обов'язки".

Про це в ефірі ObozTV розповів прем'єр-міністр України 2001-2002 років Анатолій Кінах. Він наголосив, що це створює негативне враження у західних партнерів.

Коментуючи відставку голови уряду Володимира Гройсмана та ймовірне призначення в.о., Кінах зазначив, що це ще більше знизить ефективність вертикалі виконавчої влади.

"Я недавно був у Брюсселі і почув такий жарт: нас експерти в Єврокомісії вже називають "державою виконуючих обов'язки", – поділився екс-прем'єр.

"І вони мають рацію. У нас три роки немає міністра аграрної політики. Вже більше трьох років немає міністра охорони здоров'я. Немає глави Фонду держмайна. Немає глави Державної фіскальної служби. В 11 з 14 морських портів начальники портів роками виконують обов'язки", – звернув він увагу і додав, що цей перелік можна продовжувати.

Новини
"Скажіть ні Росії!" Супрун у Європі виступила із потужною промовою проти Путіна

За словами Кінаха, така ситуація викликає у наших західних партнерів "невпевненість в прогнозованості і стабільності державної політики".

Він підкреслив, що перед новою владою України зараз стоять серйозні виклики і у них немає часу на подібні експерименти.

"Потрібно вирішувати безліч питань. Формувати проект бюджету на наступний рік і 15 вересня, відповідно до Конституції, подавати його до Верховної Ради. Вирішувати проблеми обслуговування фінансових зобов'язань за нашим державним боргом", – пояснив колишній чиновник.

Новини
Зеленський провів кадрові перестановки: що відомо

Кінах нагадав і про інші проблеми. Зокрема, про трудову міграцію та безпрецедентну демографічну ситуацію.

"У 2018 році в середньому на 100 смертей в Україні тільки 57 новонароджених. Наша чисельність за один 2018 рік фактично впала на 234 тисяч осіб. По суті, ми за рік втратили обласний центр", – констатував він.

Насміхаються з України: екс-прем'єр розповів популярний в ЄС жарт

European Parliament

Як повідомляв OBOZREVATEL, після резонансної інавгураційній промови новообраного президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про відставку.

Щоправда, за відставку Кабміну ще має проголосувати Верховна Рада.

Тим часом Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня. Указ вже набув чинності.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TVПряма трансляціяЗахідний погляд
Особа
Анатолій Кінах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Європейська КомісіяЄвропейський СоюзанекдотКабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
54
32
Смішно
6
Цікаво
28
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Golan Sim
Golan Sim
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Strogoff Michael
Strogoff Michael
Украина вымирает+выезжает, и это факт. Нужно думать, как будем делить освобождающиеся территории.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
И только шваль паРашная "комментирует". Шо, ублюдки - совсем паРашей ошиблись? Скоты одичалые. Пшли вон, ничтожества!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
7
Петров Александр
Петров Александр
Махал а, кроме, как вонять сказать есть что?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки