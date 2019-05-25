Насміхаються з України: екс-прем'єр розповів популярний в ЄС жарт

Експерти Європейської Комісії сміються з України, називаючи її "державою виконуючих обов'язки".

Про це в ефірі ObozTV розповів прем'єр-міністр України 2001-2002 років Анатолій Кінах. Він наголосив, що це створює негативне враження у західних партнерів.

Коментуючи відставку голови уряду Володимира Гройсмана та ймовірне призначення в.о., Кінах зазначив, що це ще більше знизить ефективність вертикалі виконавчої влади.

"Я недавно був у Брюсселі і почув такий жарт: нас експерти в Єврокомісії вже називають "державою виконуючих обов'язки", – поділився екс-прем'єр.

"І вони мають рацію. У нас три роки немає міністра аграрної політики. Вже більше трьох років немає міністра охорони здоров'я. Немає глави Фонду держмайна. Немає глави Державної фіскальної служби. В 11 з 14 морських портів начальники портів роками виконують обов'язки", – звернув він увагу і додав, що цей перелік можна продовжувати.

За словами Кінаха, така ситуація викликає у наших західних партнерів "невпевненість в прогнозованості і стабільності державної політики".

Він підкреслив, що перед новою владою України зараз стоять серйозні виклики і у них немає часу на подібні експерименти.

"Потрібно вирішувати безліч питань. Формувати проект бюджету на наступний рік і 15 вересня, відповідно до Конституції, подавати його до Верховної Ради. Вирішувати проблеми обслуговування фінансових зобов'язань за нашим державним боргом", – пояснив колишній чиновник.

Кінах нагадав і про інші проблеми. Зокрема, про трудову міграцію та безпрецедентну демографічну ситуацію.

"У 2018 році в середньому на 100 смертей в Україні тільки 57 новонароджених. Наша чисельність за один 2018 рік фактично впала на 234 тисяч осіб. По суті, ми за рік втратили обласний центр", – констатував він.

European Parliament

Як повідомляв OBOZREVATEL, після резонансної інавгураційній промови новообраного президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про відставку.

Щоправда, за відставку Кабміну ще має проголосувати Верховна Рада.

Тим часом Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня. Указ вже набув чинності.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!