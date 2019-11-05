"Наслухалися порад українофобів!" Кириленко вказав на важливий нюанс у законі про мову

Уряд не призначає Уповноваженого з питань мовної політики для того, щоб запрацював Закон про мову.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що це ключовий момент для запуску згаданого документа.
На жаль, уряд чомусь вперто не хоче ухвалювати ключове для запуску нового Закону про мову рішення та призначити Уповноваженого з питань мовної політики. Мабуть, наслухалися порад якихось українофобів", – написав Кириленко.
В'ячеслав Кириленко
Він закликав парламент виконати пряму норму Закону про мову, не чекаючи протестів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти – 38. Голосування почалося зі слів спікера парламенту Андрія Парубія "Слава Україні!"
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул подав до Верховної Ради проєкт постанови, яка блокує підписання мовного закону. Він зазначив, що ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не зможуть підписати цей закон.
Глава Верховної Ради Андрій Парубій ще тоді анонсував підписання закону про державну мову №5670-д 14 травня.
14 травня Верховна Рада України відхилила всі чотири проєкти постанов, які блокували підписання законопроєкту №5670-д про українську мову.
Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна спікерка МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.
Зі свого боку топпропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну в підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
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