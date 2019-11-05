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5 листопада • оновлено в 17:39
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"Наслухалися порад українофобів!" Кириленко вказав на важливий нюанс у законі про мову

1.5т Читати матеріал російською

Уряд не призначає Уповноваженого з питань мовної політики для того, щоб запрацював Закон про мову.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що це ключовий момент для запуску згаданого документа.

На жаль, уряд чомусь вперто не хоче ухвалювати ключове для запуску нового Закону про мову рішення та призначити Уповноваженого з питань мовної політики. Мабуть, наслухалися порад якихось українофобів", – написав Кириленко.

В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
В'ячеслав Кириленко
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Pooh Vini
Pooh Vini
Закон один для всех и выполнять его необходимо. Зеля упорно тянет кота за одно место
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Протесты, как раз и начнутся после принятия нацистского закона)))
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