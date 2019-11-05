"Наслухалися порад українофобів!" Кириленко вказав на важливий нюанс у законі про мову

Уряд не призначає Уповноваженого з питань мовної політики для того, щоб запрацював Закон про мову.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що це ключовий момент для запуску згаданого документа.

На жаль, уряд чомусь вперто не хоче ухвалювати ключове для запуску нового Закону про мову рішення та призначити Уповноваженого з питань мовної політики. Мабуть, наслухалися порад якихось українофобів", – написав Кириленко.

В'ячеслав Кириленко

Він закликав парламент виконати пряму норму Закону про мову, не чекаючи протестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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