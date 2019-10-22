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22 жовтня • оновлено в 14:31
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"Наслідки можуть бути іншими!" Портников розповів, чого домагається Путін від України

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Президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін почали діяти з моторошною послідовністю – від спроб загнати українського главу Володимира Зеленського у вузький коридор поступок Москві і до відмови розблокувати переговори з Північною Македонією.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на сайті "Белсат", коментуючи відмову Брюсселя розпочати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу.

"Наслідки цих дій можуть бути зовсім іншими. Вони можуть призвести не до відновлення російської сфери впливу, а до тотальної кризи. Як це вже було, коли Україною керував проросійський президент Віктор Янукович, а Північною Македонією – проросійський прем'єр Нікола Груєвский", – зазначив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

МК

Новини
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"Втім, цілком можливо, що саме цього і домагається сам Путін, коли спокушає довірливого Макрона стабілізацією. Адже поки інтеграція Західних Балкан на замку – ніхто на Заході навіть на мить не замислиться про європейську перспективу України, Молдови і вже тим більше Білорусі. А отже у Путіна залишиться значно більше часу на відновлення загиблої імперії", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Кремль використовує Зеленського і його оточення як "зграю нетямущих карасів".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чей Львов?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Потников тебе пора фантастические рассказы писать, не все же в дупу биться
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