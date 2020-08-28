Насіров запросив Зеленського на дзюдо

Вікторія Довгань Політика 14:00, 28.08.2020 Оновлено: 14:07, 28.08.2020

Голова Державної фіскальної служби у 2015-2018 роках Роман Насіров запропонував президенту України Володимиру Зеленському зайнятися боротьбою дзюдо.

Запрошення колишній чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook після того, як главі держави подарували символічний чорний пояс із карате.

"Запрошуємо до нас на дзюдо", – написав Насіров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 серпня під час робочої поїздки в Кропивницький Зеленський відвідав тренування юних каратистів і отримав від них іменний чорний пояс.

  • Також президенту презентували диплом почесного першого дана (ступеня майстра).

  • Нагадаємо, раніше під час візиту в зону ООС лідеру держави також подарували маруновий берет десантників ЗСУ.

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