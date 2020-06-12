Глава Державної фіскальної служби в 2015-2018 роках Роман Насіров виступив за зміну податкового законодавства в Україні та підвищення зарплат працівникам митниці, оскільки низькі доходи є однією з причин корупції в структурі.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Насіров зазначив, що розмови про зміну податкового законодавства ведуться щорічно і час їх уже втілити в життя.

"Давно треба було змінювати податкове законодавство. Щороку про це говорять, але потрібно це вже робити, ми не повинні залишатися в старій системі. Необхідно зробити нове законодавство", – сказав він.

Роман Насіров Скріншот із відео

Крім того, ексглава ДФС заявив, що необхідно підняти працівникам митниці зарплати і в такий спосіб вийде зменшити кількість корупції.

"От кажуть про митників – почалися ротації і так далі. А ви запитайте: яка зарплата у митника? Чи зможе митник, який отримує 5-7 тисяч гривень і купує спецформу за свої гроші, взагалі існувати, годувати сім'ю? А йому хочеш не хочеш, але завжди будуть пропонувати якісь гроші. В таких простих речах питання", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні фіскальні органи повинні очолити професіонали, які за час своєї роботи вже показали значні результати.