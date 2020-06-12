Глава Державної фіскальної служби в 2015-2018 роках Роман Насіров заявив, що у нього є політичні амбіції на всеукраїнському рівні.

Як він розповів в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", зараз ексочільник ДФС займається політикою самостійно.

"Амбіції є, обов'язково. Поки що я займаюся політикою самостійно, будемо дивитися, чи є сенс до когось приєднуватися, або ж збирати команду однодумців", – розповів він.

Також Насіров повідомив, що в планах є і місцеві вибори, однак не як основа своєї діяльності.

"Місцеві вибори в планах, але це не основа моєї діяльності – я себе бачу на всеукраїнській площині. На місцеві вибори повинні йти ті, хто живе в тій чи іншій місцевості. Для мене це був би Київ, але вже зараз ми бачимо 30-40 кандидатів по Києву, так що ця ніша вже три рази зайнята", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Насіров виступив за зміну податкового законодавства в Україні та підвищення зарплат працівникам митниці, оскільки низькі доходи є однією з причин корупції в структурі.