Насіров не винен, але на його справі знову гратимуть — юрист

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров зараз не винен, а рішення суду про його поновлення на посаді має бути виконане.

Таку думку в ефірі телеканалу "Наш" висловив адвокат, правозахисник, політичний експерт, Андрій Бузаров (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Справа Насірова у зв'язку з наявністю рішення суду, з юридичної точки зору — очевидна. Рішення суду (про поновлення на посаді. — Ред.) не на користь Кабінету міністрів, воно на користь Насірова. І має бути виконане", — сказав він.

Роман Насіров

Водночас юрист вважає, що Кабінет міністрів із невідомих причин блокуватиме поновлення Романа Насірова на посаді. "Насіров зараз — особа, яка не винна, оскільки його вина не доведена у встановленому законом порядку. Це очевидно. Але на цій справі знову починають грати", — зазначив юрист.

Також, на думку Бузарова, у справі голови ДФС присутня політична складова, яка впливає на хід справи Насірова. "Процесуальний почерк цієї справи, як усе розслідувалося, затягування термінів, їхнє штучне додавання — все це вказує на те, що не можна відкидати вплив на цю справу ззовні. Не з-за кордону, а з боку політичних груп", — зазначив він.

"У Конституції є принцип — презумпція невинуватості. Так ось за останні п'ять років ця презумпція була настільки дискредитована, що коли у відношенні конкретної людини немає рішення суду, але у той же час і політики, і журналісти дозволяють собі виходити й розказувати схеми і так далі і тому подібне — без відповідного підтвердження", — підсумував Бузаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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