Насіров не винен, але на його справі знову гратимуть — юрист

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров зараз не винен, а рішення суду про його поновлення на посаді має бути виконане.
Таку думку в ефірі телеканалу "Наш" висловив адвокат, правозахисник, політичний експерт, Андрій Бузаров (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Справа Насірова у зв'язку з наявністю рішення суду, з юридичної точки зору — очевидна. Рішення суду (про поновлення на посаді. — Ред.) не на користь Кабінету міністрів, воно на користь Насірова. І має бути виконане", — сказав він.
Роман Насіров
Водночас юрист вважає, що Кабінет міністрів із невідомих причин блокуватиме поновлення Романа Насірова на посаді. "Насіров зараз — особа, яка не винна, оскільки його вина не доведена у встановленому законом порядку. Це очевидно. Але на цій справі знову починають грати", — зазначив юрист.
Також, на думку Бузарова, у справі голови ДФС присутня політична складова, яка впливає на хід справи Насірова. "Процесуальний почерк цієї справи, як усе розслідувалося, затягування термінів, їхнє штучне додавання — все це вказує на те, що не можна відкидати вплив на цю справу ззовні. Не з-за кордону, а з боку політичних груп", — зазначив він.
"У Конституції є принцип — презумпція невинуватості. Так ось за останні п'ять років ця презумпція була настільки дискредитована, що коли у відношенні конкретної людини немає рішення суду, але у той же час і політики, і журналісти дозволяють собі виходити й розказувати схеми і так далі і тому подібне — без відповідного підтвердження", — підсумував Бузаров.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Насіров приступив до виконання повноважень на посаді голови ДФС 27 грудня 2018 року. Це підтверджується спеціальним наказом відомства.
Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України.
Так, суд визнав, що відсторонення Романа Насірова з посади голови ДФС у березні 2017 року і звільнення 31 січня 2018 року були незаконними. Рішення почало діяти з моменту його проголошення.
Адвокат Романа Насірова Любомир Дроздовський підкреслив, що органи державної влади, зокрема Кабмін, зобов'язані негайно виконати вищевказане рішення суду.
Аналогічну думку озвучила і відомий юрист, адвокат Регіна Гусейнова. Вона підкреслила, що Роман Насіров має повне право приступати до виконання своїх обов'язків, оскільки в рішенні суду конкретно йдеться про негайне виконання у частині поновлення голови ДФС на посаді.
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