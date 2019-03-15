"Нашу армію Путіну не здолати!" Порошенко звернувся з потужним посланням

Росія використовує "весь арсенал інформаційної війни" напередодні президентських виборів в Україні.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту до Закарпатської області, передає прес-служба глави держави.

"Силу нашої армії зараз, і я це підкреслюю впевнено, Путіну вже не здолати", - сказав він.

Петро Порошенко Прес-служба Адміністрації президента

Петро Порошенко Прес-служба Адміністрації президента

Порошенко підкреслив, що його турбує "удар з тилу". "Для цього ворог використовує весь арсенал інформаційної війни. Напередодні виборів спеціально і свідомо армію і суспільство щільно обстрілюють негативом", - уточнив президент.

При цьому він не пояснив, про які саме, на його погляд, інформаційних атаках йдеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що "русскій мір" на Донбасі зазнав поразки.

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