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"Нашу армію Путіну не здолати!" Порошенко звернувся з потужним посланням

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Росія використовує "весь арсенал інформаційної війни" напередодні президентських виборів в Україні.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту до Закарпатської області, передає прес-служба глави держави.

"Силу нашої армії зараз, і я це підкреслюю впевнено, Путіну вже не здолати", - сказав він.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба Адміністрації президента

Новини
"Росія готується до повномасштабної війни": Порошенко забив на сполох через потужну агресію
Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба Адміністрації президента

Порошенко підкреслив, що його турбує "удар з тилу". "Для цього ворог використовує весь арсенал інформаційної війни. Напередодні виборів спеціально і свідомо армію і суспільство щільно обстрілюють негативом", - уточнив президент.

При цьому він не пояснив, про які саме, на його погляд, інформаційних атаках йдеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що "русскій мір" на Донбасі зазнав поразки.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Если армия России реально войдет в украину, петя через пару часов будет встречать её в киеве хлебом и солью))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо Попрошенко живёт в своей реальности, где в мировом рейтинге, армия Украины находится на втором месте, а Армия России на тридцатом. В принципе, скачущее стадо баранов, заслуживает такого пастуха!
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Putin Serjio
Putin Serjio
А чего ее одолевать? Сама сдастся в плен при первой возможности... Как моряки без единого выстрела
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