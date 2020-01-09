"Наше завдання – дізнатися правду!" Зеленський звернувся до Швеції через авіакатастрофу МАУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном. Він висловив співчуття й переказав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

Про це йдеться на сайті глави держави. Зеленський запевнив колегу, що українська сторона готова долучитися до розслідування авіакатастрофи.

"Україна приголомшена трагедією. Дякую за вашу солідарність і співпереживання", – наголосив Зеленський.

Зеленский звернувся до Швеції через авіакатастрофу МАУ

За його словами, Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про цивільну авіацію. Він нагадав, що напередодні до Ірану прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування.

"Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду. Це головне", – сказав президент та запросив Швецію долучитися до розслідування.

Зі свого боку Стефан Левен висловив співчуття від народу Швеції та повідомив, що офіційний Стокгольм готовий допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цілодобово перебуває на зв'язку з групою фахівців у Тегерані та інформуватиме партнерів про перебіг розслідування.

Під час розмови було відзначено важливість дзвінка міністрів закордонних справ України та Швеції напередодні, які обговорювали співпрацю у розслідуванні авіакатастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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