"Наше слабке місце": Зеленський зізнався у проблемах на переговорах із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Україні контролю над кордоном із країною-агресором Росією є слабким місцем Мінських домовленостей.
І саме щодо нього виникли розбіжності під час переговорів із главою РФ Володимиром Путіним на "нормандському саміті" у Парижі. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" (oоб подивитися відео, поскрольте новинe вниз).
"Найскладніше питання – передача кордону під контроль України. Це дуже смішно, тому що це наш кордон. Але це слабке місце, ахіллесова п’ята Мінських домовленостей – те, що було підписано нашою стороною. На жаль, ми підписали, що нам передають під контроль наш кордон тільки після виборів на тимчасово окупованих територіях", – зізнався він.
Зеленський і Путін
Окрім цього, глава держави підкреслив, що з Путіним у нього різні позиції щодо цього питання.
"Мені сподобалося, що ми почали це обговорювати. Домовилися, що говоритимео про це детальніше з різними варіантами на наступній зустрічі в "нормандському форматі", – додав він.
Також Зеленський підкреслив, що Україна виступає за зміну тих положень Мінських домовленостей, які стосуються відновлення контролю над кордоном.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зустріч у Парижі 9 грудня стала першим самітом у "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).
Зеленський і Путін уперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки по телефону). У рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.
За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведення військ іще на трьох ділянках і подальшу роботу у "нормандському форматі".
Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він наголосив, що Україні вдалося досягти шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.
Водночас Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу.
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