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14 грудня • оновлено в 10:21
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"Наше слабке місце": Зеленський зізнався у проблемах на переговорах із Путіним

3.8т
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Президент Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Україні контролю над кордоном із країною-агресором Росією є слабким місцем Мінських домовленостей.

І саме щодо нього виникли розбіжності під час переговорів із главою РФ Володимиром Путіним на "нормандському саміті" у Парижі. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" (oоб подивитися відео, поскрольте новинe вниз).

"Найскладніше питання – передача кордону під контроль України. Це дуже смішно, тому що це наш кордон. Але це слабке місце, ахіллесова п’ята Мінських домовленостей – те, що було підписано нашою стороною. На жаль, ми підписали, що нам передають під контроль наш кордон тільки після виборів на тимчасово окупованих територіях", – зізнався він.

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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Окрім цього, глава держави підкреслив, що з Путіним у нього різні позиції щодо цього питання.

"Мені сподобалося, що ми почали це обговорювати. Домовилися, що говоритимео про це детальніше з різними варіантами на наступній зустрічі в "нормандському форматі", – додав він.

Також Зеленський підкреслив, що Україна виступає за зміну тих положень Мінських домовленостей, які стосуються відновлення контролю над кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
мінські домовленості Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
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Коментарі
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Слил таки неньку Пэдро Бухозавр))
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Mega Death
Mega Death
Это выглядит так , как гитлеровцы рассуждали бы в мае 1945-го о слабых местах в подписанной ими капитуляции.))
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ага, значит Педро Свин всё таки зрадник!
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