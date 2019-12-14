"Наше слабке місце": Зеленський зізнався у проблемах на переговорах із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Україні контролю над кордоном із країною-агресором Росією є слабким місцем Мінських домовленостей.

І саме щодо нього виникли розбіжності під час переговорів із главою РФ Володимиром Путіним на "нормандському саміті" у Парижі. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" (oоб подивитися відео, поскрольте новинe вниз).

"Найскладніше питання – передача кордону під контроль України. Це дуже смішно, тому що це наш кордон. Але це слабке місце, ахіллесова п’ята Мінських домовленостей – те, що було підписано нашою стороною. На жаль, ми підписали, що нам передають під контроль наш кордон тільки після виборів на тимчасово окупованих територіях", – зізнався він.

Зеленський і Путін

Окрім цього, глава держави підкреслив, що з Путіним у нього різні позиції щодо цього питання.

"Мені сподобалося, що ми почали це обговорювати. Домовилися, що говоритимео про це детальніше з різними варіантами на наступній зустрічі в "нормандському форматі", – додав він.

Також Зеленський підкреслив, що Україна виступає за зміну тих положень Мінських домовленостей, які стосуються відновлення контролю над кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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