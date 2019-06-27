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"Наша передова - в Раді": генерал із "ЄС" назвав "найгарячішу ділянку" України

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Генерал-лейтенант, командувач ДШВ, четвертий номер списку партії "Європейська солідарність" Михайло Забродський вважає, що лінія фронту в Україні не тільки на Донбасі, але і в парламентській залі.

Таку заяву він зробив під час виступу перед громадою міста Ківерці на Волині, повідомляє офіційний сайт політсили.

"Траншеї бувають дуже довгі: вони тягнуться і до Верховної Ради, а також до Брюсселя. І невідомо, на якій ділянці противник може нанести страшний удар. Сьогодні ми припускаємо, що такою ділянкою може стати зал Верховної Ради", – сказав Забродський.

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Михайло Забродський

Михайло Забродський

"Европейська Солідарність"

За його словами, це так званий "парламентський наступ", який часто використовується в гібридній війні. Він зазначив, що приєднався до команди "ЄС", щоб відвернути такий розвиток подій.

"Я вважаю, що там найгарячіша ділянка. У десантників є таке правило: там, де складніше – там працюють вони. Сьогодні я бачу, що найскладніше буде там, під куполом Верховної Ради", – наголосив генерал.

Він зазначив, що вже приєднався до агітаційної роботи в команді "ЄС" і радий співпрацювати з партією, відомою не за гучними обіцянками, а за конкретними справами.

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"Петро Порошенко став першою людиною і привів першу команду, яка дійсно зайнялася побудовою Збройних сил України. А ситуація була настільки критичною, що ще трохи – і воювати не було б взагалі нікому, тому що армія була запрограмована на самознищення: техніка старіла, люди йшли, все руйнувалося", – нагадав Михайло Забродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "ЄС" розцінили обшуки у волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова як спробу дискредитації

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Особи
Михайло ЗабродськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Serov Oleg
Serov Oleg
конеш,в раде безопасней,там только клюв могут начистить,а на Донбассе и яйца отстрелить герою
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Портников Виталий
Портников Виталий
ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ- сокращенно ПЕС. Слава Шарию!!!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Дайте ему "пистолет Тымчука" пусть делом займется)
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